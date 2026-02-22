Schneefräse geht kaputt: Pokalspiel KSC gegen SV Dornach fällt aus

Das Pokalspiel zwischen Kirchheimer SC und SV Dornach musste abgesagt werden. Beim Ersatz-Spielort in Aschheim ging die Schneefräse kaputt.

Die Verantwortlichen der zwei respektive drei Vereine haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das Spiel der zweiten Qualifikationsrunde im Toto-Pokal der widrigen Wetterbedingungen zum Trotz wie geplant am Samstag über die Bühne bringen, doch am Ende musste die Begegnung zwischen den beiden Landesligisten Kirchheimer SC und SV Dornach doch abgesagt werden.

Am Donnerstag hatte es über Stunden hinweg heftig geschneit, und so überraschte es wenig, dass der eigentlich als Gastgeber vorgesehene Kirchheimer SC am Freitagvormittag schlechte Nachrichten verkündete. „Unser Kunstrasenplatz ist schneebedeckt und wird bis morgen Nachmittag sicherlich nicht vom Schnee befreit sein“, teilte Abteilungsleiter Christian Boche mit. Die Idee kam auf, das Heimrecht zu tauschen und das Spiel auf den Kunstrasenplatz in Aschheim zu verlegen. Der SV Dornach hatte dort zuletzt des Öfteren Begegnungen ausgetragen, bemühte sich im Kontakt mit dem FC Aschheim um eine Lösung und hatte schließlich Erfolg: Der KSC vermeldete am Nachmittag via Instagram, dass die Partie am Samstag um 15.30 Uhr in Aschheim angepfiffen werde.

Neuer Termin steht noch nicht fest

Um diese Zeit hätten dort eigentlich die Frauen des SV Dornach ihr Testspiel gegen die SG Isarwinkel aus Bad Tölz austragen sollen, doch der Termin wurde kurzfristig abgesagt, damit die Männer ihr Pflichtspiel bestreiten können. Ein ebenfalls ins Auge gefasster Beginn der Pokalpartie um 11 Uhr kann nicht infrage, weil die Männer des FC Aschheim um diese Zeit in ihr Vorbereitungsspiel gegen den TSV Velden-Eberspoint starten sollten. Der Bezirksligist hatte sich kurzfristig einen neuen Gegner gesucht, nachdem der ursprünglich geplante Test gegen den SV Pullach am Donnerstagabend komplett im Schnee versunken war.

Am Freitagnachmittag waren die Planungen der Vereine dann komplett für die Katz: Die vom FC Aschheim eingesetzte Schneefräse ging bei der Räumungsaktion auf dem Kunstrasenplatz kaputt. Einen neuen Termin für das ausgefallene Pokalspiel gibt es noch nicht, die Aschheimer versuchten kurzfristig noch ein Testspiel für den Sonntag zu organisieren und waren mit Blick auf das Tauwetter guter Dinge. So spontan ließ sich laut Chefcoach Vincenzo Contento jedoch kein Gegner finden, stattdessen trainierte die Mannschaft.