Schneechaos: St. Gallen vs. Lugano abgesagt

Unbespielbares Terrain: Im Kybunpark in St. Gallen liegt aufgrund der aktuellen Witterung zu viel Schnee auf dem Rasen. Trotz der Rasenheizung konnten die Massen nicht schnell genug bewältigt werden, um einen regulären Spielbetrieb zu garantieren.
Sicherheit der Spieler: Das Schiedsrichtergespann und die Verantwortlichen kamen nach einer Platzbegehung zum Schluss, dass die Verletzungsgefahr auf dem rutschigen und schneebedeckten Boden zu gross sei.
Zuschauersicherheit: Auch in den Zuschauerbereichen und auf den Anfahrtswegen rund um das Stadion erschwerte der Wintereinbruch die sichere Durchführung des Events.
Die Swiss Football League (SFL) wird in Abstimmung mit den Vereinen zeitnah einen Nachholtermin bekannt geben. Da die Meisterschaft kurz vor der Trennung in die Championship- und Relegations-Group steht, ist ein Termin unter der Woche wahrscheinlich.