Schneeball statt Fußball im Kreis Bad Kreuznach Kurz vor den ersten Pflichtspielen im neuen Jahr könnte die weiße Pracht die zahlreich angesetzten Nachholpartien verhindern. Der Kreisvorsitzende hat eine klare Meinung dazu. von Mario Luge · Heute, 15:16 Uhr · 0 Leser

– Foto: Imago Images

BAD KREUZNACH. Mit Nachholspielen soll am Wochenende der Spielbetrieb in den regionalen Fußballklassen angepfiffen werden. Doch die aktuellen Schneefälle, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eigesetzt hatten, scheinen einen Strich durch den Spielplan zu machen. Doch auch wenn vielerorts geschlossene Schneedecken verhindern würden, dass ein Ball rollt - an eine komplette Absage denkt man zumindest im Kreis Kreuznach (noch) nicht.



Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Kreisvorsitzender Thomas Dubravsky bleibt seiner Devise treu, hat eine klare Meinung dazu: „Wir lassen alle Partien angesetzt und überlassen es Vereinen und Gemeinden, die Entscheidung kurzfristig zu treffen.“ Doch der Fußballplaner aus Hochstätten schränkt seinen Optimismus ein: „Ich rechne damit, dass es viele Absagen geben wird. Aber was geht, das geht.“

Gerade im Kreis Birkenfeld könnte auf dem einen oder anderen Hartplatz (etwa in der Bezirksliga Nahe bei Blau-Weiß Idar-Oberstein) gekickt werden. Schlecht sieht es aber erwartungsgemäß auf den Naturrasenplätzen aus, auch – oder gerade wenn – ab Freitag die Temperaturen wieder ansteigen und der Schnee schmilzt. Für das Wochenende sind steigende Temperaturen bis über zehn Grad angekündigt, allerdings immer wieder verbunden mit Niederschlägen. Unterschiedliche Gemengelage in Verbandsliga und Landesliga