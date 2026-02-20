Schneeball statt Fußball

Bad Kreuznach. Mit Nachholspielen soll am Wochenende der Spielbetrieb in den regionalen Klassen angepfiffen werden. Doch die aktuellen Schneefälle, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eigesetzt hatten, scheinen einen Strich durch den Spielplan zu machen. Doch auch wenn vielerorts geschlossene Schneedecken verhindern würden, dass ein Ball rollt – an eine komplette Absage denkt man zumindest im Kreis Kreuznach (noch) nicht.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Kreisvorsitzender Thomas Dubravsky bleibt seiner Devise treu, hat eine klare Meinung dazu: "Wir lassen alle Partien angesetzt und überlassen es Vereinen und Gemeinden, die Entscheidung kurzfristig zu treffen." Doch der Fußballplaner aus Hochstätten schränkt seinen Optimismus ein: "Ich rechne damit, dass es viele Absagen geben wird. Aber was geht, das geht."
Gerade im Kreis Birkenfeld könnte auf dem ein oder anderen Hartplatz (etwa in der Bezirksliga Nahe bei BW Idar-Oberstein) gekickt werden. Schlecht sieht es aber erwartungsgemäß auf den Naturrasenplätzen aus, auch – oder gerade wenn – ab Freitag die Temperaturen wieder ansteigen und der Schnee schmilzt. Für das Wochenende sind steigende Temperaturen bis über zehn Grad angekündigt, allerdings immer wieder verbunden mit Niederschlägen.
Bei den höherklassigen Samstagsspielen der Region ist die Situation unterschiedlich. Während das Verbandsliga-Duell der SG Hüffelsheim gegen den SV Steinwenden auf jeden Fall über die Bühne gehen soll, wartet man 25 Kilometer entfernt an der Waldstraße noch defensiv ab. "Am Donnerstag wird definitiv noch keine Entscheidung fallen, im Zweifelsfall müssten auch wir auf unserem Kunstrasen spielen", sagt Jörg Schniering, Sportlicher Leiter der Alemannia, vor der Begegnung mit der TuS Marienborn.
Kaum in Frage steht die Landesliga-Partien der Spielvereinigung Ingelheim (Sonntag gegen FC Speyer). Der Sportliche Leiter Sebastian Frey sagt: "Unser Spiel ist nicht gefährdet. Alles andere würde mich sehr wundern. Klar, das Stadion ist dicht. Aber wir spielen auf Kunstrasen." Eine weite Fahrt zum SC Hauenstein mit seinen zwei Naturrasenplätzen hätte in der West-Staffel der TuS Hackenheim vor der Brust. TuS Spielertrainer Tim Hulsey plant noch mit dem Auftritt: "Wir haben nichts gehört, ob das Spiel gefährdet ist."