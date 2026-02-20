Schneeball statt Fußball Die weiße Pracht könnte die zahlreich angesetzten Nachholpartien im Kreis Bad Kreuznach verhindern von Mario Luge · Heute, 21:44 Uhr · 0 Leser

Schneeball beim Fußball aktuell nicht nur im Kreis Bad Kreuznach Foto: Mario Luge

Bad Kreuznach. Mit Nachholspielen soll am Wochenende der Spielbetrieb in den regionalen Klassen angepfiffen werden. Doch die aktuellen Schneefälle, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eigesetzt hatten, scheinen einen Strich durch den Spielplan zu machen. Doch auch wenn vielerorts geschlossene Schneedecken verhindern würden, dass ein Ball rollt – an eine komplette Absage denkt man zumindest im Kreis Kreuznach (noch) nicht.

Entscheidung wird den Vereinen überlassen Kreisvorsitzender Thomas Dubravsky bleibt seiner Devise treu, hat eine klare Meinung dazu: "Wir lassen alle Partien angesetzt und überlassen es Vereinen und Gemeinden, die Entscheidung kurzfristig zu treffen." Doch der Fußballplaner aus Hochstätten schränkt seinen Optimismus ein: "Ich rechne damit, dass es viele Absagen geben wird. Aber was geht, das geht."