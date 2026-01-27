Schnee verhindert Oberliga-Test beim Nachbar

Der massive Schneefall in der Nacht zum Montag verhindert am heutigen Dienstag den interessanten Vergleich zwischen Verbandsliga-Kellerkind VfR Heilbronn und Oberliga-Aufsteiger Türkspor Neckarsulm. Stattdessen folgt für das Unterland-Team nun der nächste Test am Samstag gegen einen anderen Verbandsligisten.

Sollte der aktuelle Schnee auf den Fußballplätzen der Region bis zum Wochenende geschmolzen sein, so tritt Türkspor Neckarsulm dann bei Verbandsliga-Spitzenreiter Young Boys Reutlingen zum nächsten Test an. Im Rahmen der Absage des letzten Tests wird umso wichtiger sein dort einen guten Auftritt hinzulegen. Die Reutlinger stehen nach einer erfolgreichen und souveränen Hinserie auf dem ersten Rang und treten daher mit mächtig Rückenwind an.

Vor dem Oberliga-Auftakt am 21. Februar gegen den FC 08 Villingen stehen außerdem noch drei weitere Testspiele an. Nach der Reise zu den Reutlinger Young Boys steht am Freitag darauf ein weiteres Auswärtsspiel bei Regionalligisten FC-Astoria Walldorf auf dem Programm. Finaler Test wird dann am 14. Februar sein, wenn Verbandsligist TSV Weilimdorf zu Gast ist.