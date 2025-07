Schneckes letzter Tanz

Am vergangenen Samstag war es soweit. Kai „Schnecke“ Wendelmann schnürte zum letzten Mal die Schuhe für die Zweite Mannschaft sowie für seine selbsterlesenen Allstars aus 15 Jahren Zweite.

Neben Kaffee, Kuchen, Bier und Bratwurst wurde den zahlreichen Gästen auch ein fußballerischer Leckerbissen geboten. So kamen am Ende ganze 8 Tore auf die Anzeigetafel - in nur 60 Spielminuten.