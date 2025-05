Schneckenrennen um Platz zwei

Dillenburg. Der FC Niederroßbach hat durch den 5:2-Auswärtserfolg beim Tabellenzweiten SV Herborn einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt in der Fußball-A-Liga Dillenburg gemacht. Die Herborner Verfolger konnten den SV-Patzer aber kaum nutzen: Die SG Roth/Simmersbach (4:4 in Oberscheld), die SG Eschenburg II (1:1 gegen Breitscheid) und der TuS Driedorf (1:1 bei Sinn/Hörbach) kamen über Remis nicht hinaus. Vier beziehungsweise fünf Zähler beträgt ihr Rückstand auf Relegationsrang zwei. Meister SSC Burg II kam gegen den SV Eisemroth zu einem späten 2:1-Erfolg. Big Points im Kampf um den Klassenerhalt fuhr der TSV Ballersbach beim 3:0 in Niederweidbach bei der SG Aartal ein. 2:1 gewann der SSV Donsbach daheim gegen den TSV Eibach, der Aufsteiger kann nun auch rechnerisch nicht mehr absteigen. 2:2 trennten sich der FC Merkenbach und der VfL Fellerdilln.