Schnebeck-Show besiegelt Haselünnes Abstieg

– Foto: SV Eltern

Der SV Eltern erledigt seine Hausaufgaben gegen den SV Bawinkel mit einem klaren 4:1, lässt nach dem zwischenzeitlichen Anschluss keine Unruhe aufkommen und hat in Jannis Schnebeck den Mann des Tages in seinen Reihen. Ganz nebenbei steht fest: Der Haselünner SV ist ohne eigenes Zutun auch rechnerisch abgestiegen. FuPa-Livetickerer Nico Müschke hielt alles fest.

Es gibt diese Spiele, in denen lange alles nach zähem Kreisliga-Alltag aussieht und dann reichen zwei Standardsituationen, um den Abend in eine klare Richtung zu lenken. Genau so eines erwischte der SV Eltern.

FuPa-Livetickerautor Nico Müschke musste zu diesem Zeitpunkt vermutlich nur noch schnell genug tippen, um dem Doppelschlag hinterherzukommen.

Bis zur 43. Minute hielt der SV Bawinkel die Null, dann nickte Julian Egbers nach Vorarbeit von Luca Lampe zum 1:0 ein. Kaum hatte sich der Gast vom ersten Nackenschlag sortiert, folgte der zweite hinterher: Jannis Schnebeck köpfte in Minute 45 nach Vorlage von Janis Schütte zum 2:0 ein. Zwei Kopfbälle, zwei Treffer, Halbzeit.

Bawinkel meldet sich - Schnebeck antwortet dreifach

Nach dem Seitenwechsel zeigte SV Bawinkel zunächst, dass noch Leben im Spiel steckt. Leon Looschen verkürzte in der 53. Minute nach Zuspiel von Marco Lenger auf 2:1 und ließ für einen kurzen Moment so etwas wie Spannung aufkommen.

Nur: Der SV Eltern hatte an diesem Tag Jannis Schnebeck. Und wer einen solchen Mann in seinen Reihen hat, braucht keine langen Krisensitzungen auf dem Feld.

In der 68. Minute stellte Schnebeck nach Vorlage von Julian Egbers den alten Abstand wieder her und machte damit den Bawinkeler Hoffnungsschimmer wieder erstaunlich klein. Zwar hatte Felix Horn zwischenzeitlich noch eine Großchance für die Gäste, doch der nächste Auftritt des Eltern-Torjägers wartete bereits.

In der Nachspielzeit zirkelte Schnebeck einen direkten Freistoß zum 4:1 in die Maschen, sein dritter Treffer des Tages, sein 16. Saisontor. Luca Lampe sammelte dabei bereits seine achte Saisonvorlage ein.

Klarer Sieger auf dem Platz, bittere Nachricht für Haselünne

Während Eltern nach Abpfiff ein souveränes 4:1 verbuchen durfte, wurde andernorts ebenfalls gerechnet. Das Ergebnis des Tages bedeutete nämlich auch: Der Haselünner SV ist ohne eigenes Spiel nun auch rechnerisch abgestiegen.

Ein Abend also, an dem in Eltern gefeiert und in Haselünne endgültig die bittere Gewissheit ausgesprochen werden musste.

Festgehalten wurde all das wie gewohnt im FuPa-Liveticker von Nico Müschke, inklusive Doppelschlag, Schnebeck-Show und einer Tabellenmeldung, die schwerer wog als jedes Tor.