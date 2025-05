Schnappt sich der BFC Preussen die Tabellenführung?

Der 29. und vorletzte Spieltag der NOFV-Oberliga Nord verspricht Dramatik pur. Im Rennen um die Meisterschaft stehen vor allem das Auswärtsspiel vom BFC Preussen in Rathenow und das Heimspiel vom SV Lichtenberg 47 gegen den TuS Makkabi Berlin im Mittelpunkt.

Nach dem 0:9 im Hinspiel droht dem Rostocker FC auch diesmal ein Debakel gegen den übermächtigen Stadtrivalen. Während der FC Hansa II zuletzt mit einem furiosen 7:2 gegen Sparta Lichtenberg seine Offensivkraft demonstrierte, setzte es für den RFC beim 0:8 in Neustrelitz die 28. Saisonniederlage. Besonders gefährlich präsentierte sich Manuel Härtel mit vier Treffern sowie Dennis Ladwig mit drei Toren. Mit bereits 92 Saisontoren geht Hansa als haushoher Favorit in das Stadtduell.

In Neustrelitz trifft der Tabellenneunte auf Tasmania Berlin. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 1:1, nun geht es für die Berliner nach dem 1:3 in Makkabi um Wiedergutmachung. Besonders bitter: Rici Bokake-Befonga sah in der Nachspielzeit die Rote Karte. Neustrelitz hingegen strotzt nach dem 8:0 gegen Rostock vor Selbstvertrauen, allen voran Manuel Härtel und Dennis Ladwig, die zusammen sieben Tore erzielten. Tasmania darf sich auf einen heißen Tanz gefasst machen.

