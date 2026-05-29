Schnappach schnappt sich die Landesliga SV Schnappach/SC Ay Yildiz: Verlierer ohne Platz von Horst Fried · Heute, 11:07 Uhr · 0 Leser

Markus Scherer (Trainer des SV Schnappach) bejubelt den Aufstieg in die Landesliga – Foto: Horst Fried

Während der SV Schnappach nach mehr als zwei Jahrzehnten wieder in die Landesliga zurückkehrt, steht für den unterlegenen SC Ay Yildiz Völklingen ein anderes Problem im Vordergrund. Die Völklingen haben im Moment keine Heimspielstätte.

Der SV Schnappach, Vizemeister der Bezirksliga Saarbrücken, ging am Donnerstagabend aufgrund des spielfreien Wochenendes ausgeruht in das Aufstiegsspiel zur Landesliga Süd gegen den Vizemeister der Bezirksliga Köllertal/Warndt, den SC Ay Yildiz Völklingen. "Wir mussten am vergangenen Samstag ja noch voll durchziehen, wir wussten ja nicht, wie St. Nikolaus spielt, die vor uns lagen. Wir haben zwar selbst 5:1 gewonnen, aber in St. Nikolaus stand es kurz vor Schluss 0:0. Es sprach alles gegen uns. In der Nachspielzeit kassierten sie dann den entscheidenden Gegentreffer und wir waren sicher Zweiter". Bitter für St. Nikolaus war, dass durch den Last-Minute-Gegentreffer nicht nur die Aufstiegschance in die Landesliga futsch war. Die Zweite, die in der Kreisliga A Meister wurde, kann nun auch nicht in die Bezirksliga aufsteigen.

Dennoch gingen die Völklinger forsch zu Werke, suchten ihr Heil zunächst in der Offensive und hatten auch mehr Chancen - den ersten Treffer erzielte jedoch das Team aus Sulzbach. Tim-Andreas Greulach traf bereits nach sieben Minuten zur Freude der mit einem Fan-Bus und zahlreichen PKWs angereisten SVS-Anhänger. "Vielleicht war es ein kleiner Nachteil, dass wir noch spielen mussten, aber wir hatten die Mehrzahl an Möglichkeiten, machten aber zu wenig draus. Wir haben verdient verloren, weil sie aus ihren wenigen Chancen mehr machten", sagte Ay-Yildiz-Spielertrainer Umut Korkmaz nach dem Spiel, das auf dem Kunstrasenplatz im Püttlinger Stadtteil Köllerbach ausgetragen wurde. In der 59. Minute gelang Kadir Akkaya der Ausgleich, mehr brachte seinem Team trotz weiterer Großchancen nicht zu Stande. Im Gegenteil: Christian Müller konnte in der 85. Minute den letztlich entscheidenden Treffer für Schnappach erzielen.

Der neue Landesligist SV Schnappach in Feierlaune – Foto: Horst Fried