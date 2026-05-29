Schnappach schnappt sich die Landesliga

Während der SV Schnappach nach mehr als zwei Jahrzehnten wieder in die Landesliga zurückkehrt, steht für den unterlegenen SC Ay Yildiz Völklingen ein anderes Problem im Vordergrund. Die Völklingen haben im Moment keine Heimspielstätte.
Der SV Schnappach, Vizemeister der Bezirksliga Saarbrücken, ging am Donnerstagabend aufgrund des spielfreien Wochenendes ausgeruht in das Aufstiegsspiel zur Landesliga Süd gegen den Vizemeister der Bezirksliga Köllertal/Warndt, den SC Ay Yildiz Völklingen. "Wir mussten am vergangenen Samstag ja noch voll durchziehen, wir wussten ja nicht, wie St. Nikolaus spielt, die vor uns lagen. Wir haben zwar selbst 5:1 gewonnen, aber in St. Nikolaus stand es kurz vor Schluss 0:0. Es sprach alles gegen uns. In der Nachspielzeit kassierten sie dann den entscheidenden Gegentreffer und wir waren sicher Zweiter".
Bitter für St. Nikolaus war, dass durch den Last-Minute-Gegentreffer nicht nur die Aufstiegschance in die Landesliga futsch war. Die Zweite, die in der Kreisliga A Meister wurde, kann nun auch nicht in die Bezirksliga aufsteigen.
Dennoch gingen die Völklinger forsch zu Werke, suchten ihr Heil zunächst in der Offensive und hatten auch mehr Chancen - den ersten Treffer erzielte jedoch das Team aus Sulzbach. Tim-Andreas Greulach traf bereits nach sieben Minuten zur Freude der mit einem Fan-Bus und zahlreichen PKWs angereisten SVS-Anhänger. "Vielleicht war es ein kleiner Nachteil, dass wir noch spielen mussten, aber wir hatten die Mehrzahl an Möglichkeiten, machten aber zu wenig draus. Wir haben verdient verloren, weil sie aus ihren wenigen Chancen mehr machten", sagte Ay-Yildiz-Spielertrainer Umut Korkmaz nach dem Spiel, das auf dem Kunstrasenplatz im Püttlinger Stadtteil Köllerbach ausgetragen wurde.
In der 59. Minute gelang Kadir Akkaya der Ausgleich, mehr brachte seinem Team trotz weiterer Großchancen nicht zu Stande. Im Gegenteil: Christian Müller konnte in der 85. Minute den letztlich entscheidenden Treffer für Schnappach erzielen.
Aufstiegs-Trainer Markus Scherer ergänzte nach dem Spiel: "Einen großen Vorteil durch das spielfreie Wochenende hatten wir nicht, weil wir uns am Sonntag auf einen anderen Gegner konzentrierten und dann überrascht waren, dass wir gegen Ay Yildiz spielten. St. Nikolaus war die ganze Zeit Zweiter und dann kassieren sie in der Nachspielzeit einen Treffer, der alles kippt. Wir konnten mehr regenerieren seit dem vorletzten Sonntag, haben da auch auf angeschlagene Spieler Rücksicht genommen. Wir haben das Training etwas reduziert. Es war dennoch ein ganz schweres Spiel und ein unbequemer Gegner. Sie hatten mehr Torchancen, aber wir haben öfters getroffen. Ich finde dennoch, dass es nicht ganz unverdient war. Wir waren lange nicht in der Landesliga, das ist jetzt für Schnappach ein Riesenerfolg, den wir voll auskosten werden".
Umut Korkmaz meinte nach der schmerzlichen Niederlage: "Es fing ja schon mit dem ersten Gegentor an, das dürfen wir nicht fangen. Das war dumm. Wir wussten, dass sie gute Standards schießen, da hätten wir zumachen müssen. Wir hatten es ja selbst in der Hand, haben aber zahlreiche galsklare Torchancen vergeben. Sie hatten einen überragenden Keeper. Wir sind mehrmals alleine aufs Tor zugelaufen. Wenn man solche Gelegenheiten nicht nutzt, ist man selber Schuld. Sie waren da etwas schlauer. Wir waren noch am Sonntag voll gefordert, das hat Körner gekostet. Wir müssen jetzt schnell sehen, dass wir einen anderen Platz bekommen, wir müssen da eigenständig was tun, wir können nicht warten, bis die Stadt Völklingen eine Entscheidung fällt. Wir müssen ja bald eine Meldung mit einer Spielstätte beim Verband einreichen".
Dem völligen Auskosten waren aber zumindest am Donnerstagabend Grenzen gesetzt, denn schon eine halbe Stunde nach Abpfiff waren die Bierbestände nach Angaben einiger Schnappacher Anhänger aufgebraucht. "Wir müssen uns jetzt unterwegs oder in der Nähe was an einer Tankstelle besorgen", sagte ein SVS-Fan. Zumindest in diesem Punkt ähnelte die Schnappacher Siegesfeier der der SV Elversberg, wo sich am vorletzten Sonntag einige auch an der nahe gelegenen Tankstelle alkoholischen Nachschub besorgten.