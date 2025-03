Schnaittenbachs allerletzte Chance – Schlicht vs. Etzenricht

Zwei Mal rollt in der Bezirksliga Nord der Ball schon am Samstag. Der Tabellenzweite SpVgg SV Weiden II erwartet Inter Bergsteig Amberg auf Kunstrasen, die SV Grafenwöhr und die DJK Arnschwang kämpfen um Big Points für den Klassenerhalt. Der Sonntag wird vom Top-Spiel des aktuell strauchelnden Rangvierten 1.FC Schlicht gegen Spitzenreiter SV Etzenricht überstrahlt. Im Keller treffen die beiden Tabellen-Nachzügler aus Vilseck und Schnaittenbach aufeinander. Für Schnaittenbach dürfte diese Partie die allerletzte Chance sein, den direkten Abstieg doch noch abzuwenden.

Hinspiel: 1:1. „Wir sind sehr froh, dass wir ein bisschen Luft schnappen können“, atmete Helmut Jurek, Spielertrainer des SV Inter Bergsteig Amberg (6., 31), einmal kräftig durch nach dem gestrigen 4:1-Erfolg im Nachholspiel gegen Schnaittenbach. Das Polster auf die Gefahrenzone konnte auf sechs Punkte ausgebaut werden. Beruhigend ist dies natürlich noch nicht. „Wir brauchen sicherlich noch acht, neun Punkte, um den Klassenerhalt zu fixieren“, rechnet Jurek vor. Dessen Mannen haben nun die schwere Auswärtsaufgabe beim Zweitplatzierten SpVgg SV Weiden II (41) vor der Brust. Die Mannschaft von Coach Josef Rodler landete zuletzt einen Arbeitssieg in Schnaittenbach und geht als klarer Favorit auf den Platz. Trotzdem: „In Weiden wollen wir erneut Zählbares holen und den aktuellen Flow mitnehmen. Es gilt weiter Punkte zu hamstern im Kampf um den Klassenerhalt“, gibt man sich im Lager der Gäste kämpferisch.







Hinspiel: 2:1. Zu einem sogenannten Sechs-Punkte-Spiel lädt die SV Grafenwöhr (12., 25) den punktgleichen Tabellennachbarn DJK Arnschwang (13., 25). Wer am Samstag als Verlierer vom Platz geht, beendet den Spieltag sicher auf einem Relegationsplatz. Der Sieger dagegen schließt zum Tabellenmittelfeld – wobei ein solches ja eigentlich nicht existent ist – auf. Zuletzt hagelte es für die DJK-Truppe von Trainer Christian Ranzinger vier Niederlagen am Stück. Für Ranzingers Gegenüber Martin Kratzer zählt nur eines – ein Heimsieg. „Wenn wir am Samstag drei Punkte erkämpfen, dann sind wir wieder dick im Geschäft. Wir haben jetzt den Anschluss geschafft, daran gilt es jetzt anzuknüpfen. Wir wissen um die Offensivstärke der Gäste Bescheid. Es wird wieder auf eine konzentrierte Defensivleistung ankommen. Wir dürfen bloß nicht verlieren, müssen Kampf- und Laufbereitschaft zeigen. Wenn wir dann noch unsere Chancen effektiv nutzen, bin ich mir sicher, dass wir die Partie gewinnen können“, appelliert Kratzer an seine Spieler. (fdr)







Hinspiel: 3:2. Eine bittere Pille musste der FC Raindorf (3., 36) unter der Woche schlucken. Ein eigentlich typisches 0:0-Spiel verlor man wegen eines Elfmeters in der Nachspielzeit ultra-unglücklich gegen den Spitzenreiter Etzenricht. Für das Aufgebot von Spielertrainer Norbert Nuszpán, der sich zufrieden zeigte mit der Leistung seiner Spieler, ist das natürlich ein Rückschlag im Kampf um Platz 2. Viel nachgrübeln sollten die Raindorfer darüber aber nicht, denn schon am Sonntag geht's wieder um wichtige Punkte. Zu Gast ist diesmal der FC Weiden-Ost (6., 30), der zum Jahresauftakt 2:2-unentschieden gegen Grafenwöhr spielte. Einer schwachen ersten Halbzeit folge eine bessere und feurigere zweite. Diesmal will die Dütsch-Elf ihr Spiel über 90 Minuten durchziehen.





Hinspiel: 2:3. Der bisherige Saisonverlauf des TSV Tännesberg (8., 29) glich einer Achterbahnfahrt. Einem tollen Saisonstart schloss sich eine Niederlagenserie an, ehe es wieder aufwärts ging. Immer wieder mahnt Spielertrainer André Klahn eindringlich, dass es in dieser Aufstiegssaison nur um den Klassenerhalt geht. Der Start in die Frühjahrsrunde verlief nicht wie erhofft mit einem Punkt aus zwei Partien. Umso wichtiger ist es, die Köpfe oben zu behalten. Ein Heimsieg gegen den Tabellennachbarn SV Hahnbach (7., 30) würde einen wichtigen Schritt Richtung Ligaerhalt darstellen. Allerdings verfolgen die Gäste das gleiche Ziel. Sie besiegten erst Schlicht und verloren dann klar in Etzenricht. Zu Wochenbeginn stellte der SVH Franz Geilersdörfer (aktuell Interimstrainer) und Bastian Freisinger (vom Bayernligisten DJK Gebenbach) als künftiges Trainerduo vor.







Hinspiel: 3:3. Besonders gern erinnert man sich beim SV Etzenricht (1., 49) nicht an das Hinspiel gegen einen vor der Pause furios auftrumpfenden 1.FC Schlicht (4., 36). Mit Hängen und Würgen machte der SVE aus einem 1:3-Rückstand noch ein 3:3. Nun geht es am Sonntag zum Rückspiel. Die von Bastian Ellmaier trainierte Heimelf hat 2025 in Summe schon acht Punkte liegen gelassen und ein wenig Fahrt verloren. Etzenrichts Spielertrainer Andy Wendl und seine Elf sind auswärts als auch in der kompletten Rückrunde noch ohne Niederlage, wollen das auch so lange wie möglich bleiben. „Wichtig wird sein, dass wir uns ja nicht auf dem Erfolg gegen Raindorf ausruhen, zumal es fußballerisch die letzten beiden Spiele eh nicht das war, was wir uns eigentlich vorstellen. Dass Schlicht gerade offensiv immer für Tore gut ist, mussten wir im Hinspiel bitter erfahren und sind daher vor dem Gegner gewarnt“, findet Wendl mahnende Worte. (war)







Hinspiel: 1:1. Im Kampf um den Klassenerhalt empfängt der FV Vilseck (15., 14) den Tabellen-Nachzügler aus Schnaittenbach (16., 7), der am Donnerstag mit 1:4 bei Inter Amberg verlor. In Willmering durfte Vilsecks Neutrainer Tobias Graßler mit dem Punktgewinn einen durchaus zufriedenstellenden Einstand feiern, doch gab es jüngst beim 1:4 in Vohenstrauß einen neuerlichen Rückschlag. Eine umso größere Bedeutung kommt dem Duell gegen Schnaittenbach zu. Jeder Punkt kann auch im Fernduell mit den Kellerkindern der Süd-Staffel von Bedeutung sein. Graßler wünscht sich eine größere Effizienz vor dem Tor: „Wir müssen, sobald sich die Chance bietet, ein Spiel auch mal zumachen können.“ Dass die Gäste aktuell in noch größeren Schwierigkeiten stecken als der FV, ist dabei auch kein Ruhekissen, denn für den TuS dürfte das Match in Vilseck die wirklich allerletzte Chance auf eine positive Wende sein – ein Punktverlust praktisch verboten. (zej)







Hinspiel: 1:3. Den befreienden 3:0-Erfolg in Arnschwang im Rücken, erwartet die SpVgg Pfreimd (11., 27) nun mit der SpVgg Willmering-Waffenbrunn (14., 24) einen weiteren direkten Konkurrenten. „Das Hinspiel haben wir nach einer unserer schlechtesten Leistungen in dieser Saison mit 3:1 verloren“, haben Spielercoach Bastian Lobinger und seine Pfreimder noch eine Rechnung offen. Den Tabellenstrand kennt Lobinger natürlich und meint: „WiWa liegt drei Punkte hinter uns und so haben wir am Sonntag die Chance, mit einem Heimdreier den Abstand auf sechs Punkte auszubauen.“ In Arnschwang habe seine Mannschaft eine kämpferisch gute Leistung gezeigt und einen schließlich ungefährdeten Sieg eingefahren. „An diese Leistung wollen wir vor Heimpublikum anknüpfen und weiterhin punkten, um uns von der unteren Tabellenregion zu entfernen“, gibt Lobinger die Marschroute vor. Willmering ist nach der Winterpause noch sieglos und will keinesfalls mit leeren Händen heimfahren.





Hinspiel: 2:1. Im Lager des FC Wernberg (5., 34) ist man aktuell hochzufrieden, hat man doch aus den ersten beiden Spielen die maximalen sechs Punkte holen können. „Klar ist die Stimmung gerade sehr gut, denn jedem ist bewusst, wie wichtig ein guter Start in die Restrunde ist“, berichtet Trainer Adi Götz. Aber: „Es ist sicher nicht an der Zeit, sich zurückzulehnen bzw. auf den Lorbeeren auszuruhen. Ganz im Gegenteil. Wir wollen das getankte Selbstvertrauen nutzen und weiter intensiv und konsequent arbeiten.“ Zum nächsten Heimspiel komme ein sehr schwieriger Gegner nach Wernberg. Mit der SpVgg Vohenstrauß (9., 29) stellt sich eine Mannschaft vor, gegen welche es schon immer hart war anzuspielen. „Ungeachtet des aktuellen Tabellenplatzes, verfügt die SpVgg meines Erachtens über eine der top drei Offensiven dieser Bezirksliga. Die Kreise eines Lorenz, Bergmann oder Busch gilt es einzuengen. Das ist unsere Herausforderung, welche wir gerne annehmen und bei positiver Umsetzung auch Punkte in Wernberg behalten wollen“, so Götz.



Einen am Ende zwar deutlichen, aber lange Zeit wackeligen Heimsieg feierte Vohenstrauß gegen Vilseck und verschaffte sich damit etwas Luft im Kampf um den direkten Klassenerhalt. Der Sieg war wichtig, gerade spielerisch ist aber sicher noch mehr drin. Auch wenn der kommende Gastgeber ein schwer zu bespielender Gegner sind, rechnet man sich bei der SpVgg durchaus Chancen aus. Zuversichtlich blickt Trainer Martin Schuster auf die Begegnung: „Wir dürfen nicht nachlassen. Die Tabellenkonstellation ist sehr eng, da brauchen wir weiter Punkte. Wir werden aber eine bessere Leistung als zuletzt zeigen müssen. Wernberg spielt schnellen, robusten Fußball und hat viel individuelle Klasse in ihren Reihen. Dennoch wollen wir die Partie mutig und selbstbewusst angehen und uns nicht verstecken.“ (mwr)