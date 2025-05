Schnaittenbach zieht wohl, Großalbershof & Bach II sicher zurück

Im Spielkreis Amberg/Weiden sah es bislang so aus, dass in der Kreisliga-Relegation wohl nur um einen freien Platz gespielt werden würde. Ein Nadelöhr für die acht Mannschaften, die an der Relegation teilnehmen! Allerdings verzichtet der TuS Schnaittenbach, sicherer Absteiger aus der Bezirksliga Nord, vermutlich auf einen Startplatz in der Kreisliga. „Sie melden wahrscheinlich nicht für die Kreisliga. Fix ist es aber erst, wenn ich es schriftlich habe“, so Kreisspielleiter Albert Kellner auf Nachfrage. Sollte es tatsächlich dazu kommen, würde ein weiterer Platz in der Kreisliga frei werden. Ob der von einer Welle an Spielerabgängen geplagte TuS Schnaittenbach einen Neustart in der A-Klasse wagt, ist indes noch nicht bekannt.



Schon sicher ist ein Ligaverzicht in der Kreisklasse. Und zwar geht der FC Großalbershof, Tabellensiebter der Kreisklasse Süd, eine Spielgemeinschaft mit dem FC Edelsfeld II ein – allerdings nicht in der Kreisklasse, sondern in der A-Klasse. Als Konsequenz wird der FC Großalbershof pro forma auf den letzten Tabellenplatz gesetzt. Für die eigentlich abgestiegenen SV Raigering II und SV Inter Bergsteig Amberg II (je 14 Punkte) ergibt sich unerwartet eine neue Chance. Sie rücken je einen Platz nach vorne und spielen am letzten Spieltag den zweiten Fixabsteiger aus. Der TuS Rosenberg II ist als Rang-12. sicher gerettet.



Im Regensburger Raum gibt es zwei Rückzüge. Neben dem SV Sulzbach/Donau, der freiwillig von der Kreisliga in die A-Klasse geht (wir berichteten), verzichtet der SG Bach II/Donaustauf II auf sein Startrecht in der A-Klasse 1. Den Klassenerhalt hätte man eigentlich in der Tasche, dennoch geht man zur neuen Saison freiwillig in die B-Klasse zurück. Das ist schon fix, wie der Kreisvorsitzende Harald Greß bestätigt. Tabellarisch wird Bach II/Donaustauf II wie Großalbershof und Sulzbach als erster Direktabsteiger behandelt. Heißt: Der Tabellen-Vorletzte TSV Alteglofsheim II darf in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen, die davor platzierten Teams SSV Köfering und TSV Wörth/Donau II bleiben sicher A-Klassist.



Auch im Schwandorfer Raum ist immer wieder davon die Rede, dass etwa der FC Maxhütte-Haidhof (rechnerisch Absteiger aus der Kreisklasse Süd) um einen Platz aufrückt und somit relegieren darf. Neue Spielgemeinschaften bzw. Vereine, die das Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen, werden als Gründe genannt. Bislang sind das nur Gerüchte, bestätigt ist noch nichts.



Fakt ist: Noch haben die Vereine Gelegenheit, sich beim Verband zu melden, sollten sie auf einen möglichen Aufstieg oder eine Relegations-Teilnahme verzichten wollen. Meldeschluss dafür ist in allen drei Spielkreisen der morgige Freitag, 9. Mai. Auch die Anmeldung neuer Spielgemeinschaften ist noch möglich.