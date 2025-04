Big Points im Abstiegskampf: Die SpVgg Pfreimd ließ im Heimspiel gegen Vilseck wenig Zweifel aufkommen. – Foto: Pohsygraphix

Schnaittenbach steigt ab – Pfreimd schießt sich Frust von der Seele Bezirksliga Nord, Nachholspiele am Ostermontag: Nullnummer in Wernberg +++ Vilseck geht auswärts baden Verlinkte Inhalte Bezirksliga Nord FC Raindorf Tännesberg Schnaittenb. Pfreimd + 2 weitere

Zwei klare Siege und ein torlosen Unentschieden brachten die Ostermontags-Nachholspiele in der Bezirksliga Nord zutage. Seinen Negativtrend im neuen Jahr hat der FC Raindorf endlich beenden können durch einen souveränen 4:1-Auswärtserfolg beim TuS Schnaittenbach. Der steht nun auch rechnerisch als Fixabsteiger ab. Nicht über eine torlose Nullnummer kam der Rangdritte FC Wernberg im Heimspiel gegen den TSV Tännesberg hinaus. Einen ganz wichtigen Dreier gegen den Abstieg heimste die SpVgg Pfreimd ein, die den angereisten FV Vilseck mit 5:2 über die Klinge springen ließ.



Adi Götz (Trainer FC Wernberg): „Besonders in der ersten Halbzeit war es ein schlechtes Bezirksliga-Spiel. Von beiden Seiten gab es sehr wenige Toraktionen, was aber auch zu erwarten war aufgrund der Körner, die wir am Samstag in Weiden gelassen haben. 48 Stunden später ist halt der Akku leer - wobei wir in der zweiten Halbzeit nochmal richtig aufgekommen sind. Aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir den Sieg verdient gehabt. Bei einer Dreifach-Chance brachten wir den Ball fünf Meter vorm Tor drei Mal nicht über die Linie. Anschließend gab es zwei klare Elfmeter-Situationen; wenn der Schiedsrichter nur einer der beiden klaren Elfmetern gibt, gewinnen wir das Spiel verdient. Nichtsdestotrotz sind wir mit dem Punkt zufrieden.“







Bastian Lobinger (Spielertrainer SpVgg Pfreimd): „Kompliment an die Mannschaft. Das war heute ein klarer Sieg in einem extrem wichtigen Spiel und ein guter Schritt weg von den Relegationsr-Rängen. Zwei schön herausgespielte Tore in der ersten Viertelstunde haben uns auf den Weg gebracht. Wir konnten vor der Pause noch das dritte und vierte Tor nachlegen. Nach der Pause hielten wir gut dagegen und haben es souverän heruntergespielt. Jetzt haben wir dann unter der Woche auch mal wieder Training und dann nächste Woche die nächste englische Woche.“







Norbert Nuszpán (Spielertrainer FC Raindorf): „Es war ein sehr wichtiger Sieg, weil wir dadurch endlich die Negativserie beenden konnten. Natürlich ist es ärgerlich, dass wir so spät da raus gekommen sind, aber bei den bisherigen Spielen fehlte nur eines, das Glück! Rückblickend haben wir viermal knapp mit 0:1 verloren, und jedes Mal haben wir ein unglückliches Tor kassiert. Ich würde heute jeden einzelnen Spieler hervorheben. Noch wichtiger ist jedoch, dass wir unser Ziel fast schon erreicht haben. Ein besonderer Dank geht an unsere Fans, die durchgehalten haben und trotz der Ergebnisse immer an unserer Seite standen. Ich wünsche dem TuS Schnaittenbach eine schnelle Rückkehr in die Bezirksliga.“