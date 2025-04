Schnaittenbach muss Spiel absagen: Droht Rückzug in die B-Klasse?

Seit Ostermontag steht der Klub vor den Toren Ambergs als Absteiger aus der Bezirksliga Nord fest. Zwar könnte der Tabellen-Vorletzte FV Vilseck theoretisch noch eingeholt werden, doch der Rang-15. der Bezirksliga Süd hat schon jetzt mehr Punkte auf dem Konto, als der TuS letztlich einfahren könnte. Der schlechtere der beiden Bezirksliga-15. (nach Punkt-Quotient) steigt heuer direkt ab.



Nun kommt es knüppeldick für die Schnaittenbacher, die wegen weiterer verletzter Spieler keine Mannschaft stellen können fürs Gastspiel im oberen Bayerischen Wald. Seit Wochen ranken sich Gerüchte, wonach der Verein nächste Saison einen Neustart in der B-Klasse wagt oder seine Herrenmannschaft – im schlimmsten Fall der Fälle – sogar komplett vom Spielbetrieb abmeldet. Bestätigt ist das noch nicht. „Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht“, hatte Bernhard Nittke aus der Abteilungsführung jüngst gegenüber Oberpfalz Medien kundgetan.



Fakt ist: Die alljährliche Versammlung der Fußballabteilung am Gründonnerstag brachte kein Ergebnis. Eine Spielgemeinschaft stand im Raum, wäre ein Ziel der Verantwortlichen. Wie man hört, konnte bislang aber keiner der benachbarten Vereine überzeugt werden, eine SG mit Schnaittenbach einzugehen. Auch nicht der SV Kohlberg. Eine zweite Mannschaft existiert nicht. Und: der nächste größere Schub an talentierten Jugendspielern kickt derzeit in der B-Jugend, stößt also zeitnah noch nicht in den Herrenbereich. Am Ende könnte der Rückzug in die B-Klasse der letzte Notnagel sein, um den Spielbetrieb in Schnaittenbach aufrecht zu erhalten. Eine Entscheidung diesbezüglich soll zeitnah fallen.



Die übrigen drei Saisonspiele in der Bezirksliga Nord möchte man auf alle Fälle bestreiten, sich ordentlich aus der Liga verabschieden. Immerhin geht es auch noch zum designierten Meister nach Etzenricht. Wie es nach der Saison mit dem TuS Schnaittenbach weitergeht, ist aber völlig offen.