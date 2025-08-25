Schnaitheim und Hüttlingen überzeugen, noch fünf Teams ohne Punkte

---

Die SG Bettringen musste lange Geduld beweisen, ehe sie kurz vor Schluss durch Luca Kaufmann (89.) den zweiten Sieg perfekt machte. Neuler stand kompakt, konnte die Niederlage in der Schlussphase jedoch nicht mehr verhindern. Für die Gäste bleibt es nach zwei Spielen bei null Punkten. Bettringen ist als Tabellenzweiter weiter ungeschlagen und ohne Gegentor.

Im Duell zweier ambitionierter Teams trennten sich Bargau und Nattheim 1:1. Jens Baamann brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung, doch Yeison Erhard glich noch vor der Pause in der 40. Minute aus. Beide Mannschaften bleiben nach diesem Remis ungeschlagen. In der Tabelle rangieren Bargau (Platz 5) und Nattheim (Platz 3) im oberen Drittel.

Die Sportfreunde Lorch kassierten im zweiten Spiel die zweite Niederlage. Adrian Drimus traf früh für Durlangen (18.), ehe Niklas Hinderer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte. Doch Manuel Seitz (79.) sicherte den Gästen den ersten Saisonsieg. Lorch bleibt am Tabellenende hängen, Durlangen rückt ins Mittelfeld vor.

Böbingen und Hofherrnweiler II trennten sich in einer ausgeglichenen Partie 1:1. Tizian Lipp erzielte in der 16. Minute die Gästeführung, Oliver Rieger glich in der 75. Minute aus. Beide Teams stehen damit bei vier Punkten und sind im oberen Tabellenfeld angesiedelt. Für Aufsteiger Böbingen ist es nach dem Auftaktsieg eine erste kleine Standortbestimmung.

Die DJK Schwabsberg-Buch bleibt das Maß aller Dinge und setzte sich auch gegen den FV 08 Unterkochen souverän durch. Leon Fröhlich traf in der 70. Minute zur Führung, Sven Frank stellte in der 90.+10 den Endstand her. Mit sechs Punkten und 8:1 Toren führt die DJK die Tabelle an. Unterkochen bleibt nach dem Sieg am ersten Spieltag ausgeglichen im Mittelfeld.

Die TSG Schnaitheim feierte einen überzeugenden Heimsieg und zeigte sich torhungrig. Doppelpacker Matteo Gammaro traf in der 12. und 34. Minute, ehe Julian Mulzet für die Gäste in der 53. Minute verkürzte. Doch Hannes Hommel (58.) und Simon Wegmann (82.) machten den Sieg perfekt. Schnaitheim steht nun bei drei Punkten und 5:7 Toren, während die SGM ebenfalls drei Zähler auf dem Konto hat.