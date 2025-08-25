 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
– Foto: Hansjürgen Jablonski

Schnaitheim und Hüttlingen überzeugen, noch fünf Teams ohne Punkte

Bezirksliga Ostwürttemberg: Die Übersicht des 2. Spieltags

Der zweite Spieltag der Bezirksliga Ostwürttemberg hatte es in sich: Die DJK Schwabsberg-Buch untermauert ihre Titelambitionen mit dem zweiten Sieg, die SG Bettringen bleibt makellos, während Aufsteiger SSV Aalen weiter Lehrgeld zahlt. Germania Bargau und die TSG Nattheim trennten sich im Spitzenspiel unentschieden. Die TSG Schnaitheim feierte ein Offensivfeuerwerk, Lorch bleibt dagegen punktlos. Hüttlingen meldete sich nach der Auftaktniederlage eindrucksvoll zurück.

---

Gestern, 15:00 Uhr
SG Bettringen
SG BettringenBettringen
TV Neuler
TV NeulerTV Neuler
1
0
Abpfiff

Die SG Bettringen musste lange Geduld beweisen, ehe sie kurz vor Schluss durch Luca Kaufmann (89.) den zweiten Sieg perfekt machte. Neuler stand kompakt, konnte die Niederlage in der Schlussphase jedoch nicht mehr verhindern. Für die Gäste bleibt es nach zwei Spielen bei null Punkten. Bettringen ist als Tabellenzweiter weiter ungeschlagen und ohne Gegentor.

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Germania Bargau
1. FC Germania BargauGerm. Bargau
TSG Nattheim
TSG NattheimNattheim
1
1
Abpfiff

Im Duell zweier ambitionierter Teams trennten sich Bargau und Nattheim 1:1. Jens Baamann brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung, doch Yeison Erhard glich noch vor der Pause in der 40. Minute aus. Beide Mannschaften bleiben nach diesem Remis ungeschlagen. In der Tabelle rangieren Bargau (Platz 5) und Nattheim (Platz 3) im oberen Drittel.

Gestern, 15:00 Uhr
Sportfreunde Lorch
Sportfreunde LorchSF Lorch
FC Durlangen
FC DurlangenDurlangen
1
2

Die Sportfreunde Lorch kassierten im zweiten Spiel die zweite Niederlage. Adrian Drimus traf früh für Durlangen (18.), ehe Niklas Hinderer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte. Doch Manuel Seitz (79.) sicherte den Gästen den ersten Saisonsieg. Lorch bleibt am Tabellenende hängen, Durlangen rückt ins Mittelfeld vor.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Böbingen
TSV BöbingenBöbingen
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw. II
1
1
Abpfiff

Böbingen und Hofherrnweiler II trennten sich in einer ausgeglichenen Partie 1:1. Tizian Lipp erzielte in der 16. Minute die Gästeführung, Oliver Rieger glich in der 75. Minute aus. Beide Teams stehen damit bei vier Punkten und sind im oberen Tabellenfeld angesiedelt. Für Aufsteiger Böbingen ist es nach dem Auftaktsieg eine erste kleine Standortbestimmung.

Gestern, 15:00 Uhr
DJK Schwabsberg-Buch
DJK Schwabsberg-BuchSchwabsberg
FV 08 Unterkochen
FV 08 UnterkochenUnterkochen
2
0
Abpfiff

Die DJK Schwabsberg-Buch bleibt das Maß aller Dinge und setzte sich auch gegen den FV 08 Unterkochen souverän durch. Leon Fröhlich traf in der 70. Minute zur Führung, Sven Frank stellte in der 90.+10 den Endstand her. Mit sechs Punkten und 8:1 Toren führt die DJK die Tabelle an. Unterkochen bleibt nach dem Sieg am ersten Spieltag ausgeglichen im Mittelfeld.

Gestern, 15:00 Uhr
TSG Schnaitheim
TSG SchnaitheimSchnaitheim
SGM Tannhausen/Stödtlen
SGM Tannhausen/StödtlenSGM Tannhausen/Stödtlen
4
1
Abpfiff

Die TSG Schnaitheim feierte einen überzeugenden Heimsieg und zeigte sich torhungrig. Doppelpacker Matteo Gammaro traf in der 12. und 34. Minute, ehe Julian Mulzet für die Gäste in der 53. Minute verkürzte. Doch Hannes Hommel (58.) und Simon Wegmann (82.) machten den Sieg perfekt. Schnaitheim steht nun bei drei Punkten und 5:7 Toren, während die SGM ebenfalls drei Zähler auf dem Konto hat.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Hüttlingen
TSV HüttlingenHüttlingen
SSV Aalen
SSV AalenSSV Aalen
3
1
Abpfiff

Der TSV Hüttlingen erholte sich stark von der Auftaktniederlage und besiegte Aufsteiger SSV Aalen verdient mit 3:1. Patrick Birkle (6.) eröffnete, ehe Christian Preischl (31.) für die Gäste ausglich. Martin Buse (56.) brachte Hüttlingen erneut in Führung, ehe Joker Dominik Wiedenhöfer (90.+4) den Schlusspunkt setzte. Hüttlingen klettert damit ins Mittelfeld, Aalen bleibt nach zwei Niederlagen punktlos auf den Abstiegsrängen.

