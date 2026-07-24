 2026-07-23T06:38:08.609Z

Ligavorschau

Schnabel-Verletzung überschattet SVS-Vorfreude aufs 1. Heimspiel

Samstag - 2. Spieltag: Schalding empfängt die Allgäuer vom TSV Kottern +++ Sprunggelenksverletzung beim Sturm-Routinier

von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:12 Uhr · 0 Leser
Wird Schalding wohl länger fehlen: Fabian Schnabel.
Wird Schalding wohl länger fehlen: Fabian Schnabel. – Foto: Simon Eiler

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Fabian Schnabel
Fabian Schnabel

Der Auftakt in Rosenheim ist alles in allem geglückt. Mit einem 2:2 und einem Punkt beim Aufsteiger im Gepäck ist der SVS am Dienstagabend vom Alpenrand zurückgekehrt. Die Vorfreude aufs erste Heimspiel am morgigen Samstag (Anpfiff 17 Uhr) am Reuthinger Weg gegen den TSV Kottern ist nun groß - doch eine mutmaßlich schwerere Verletzung von Stürmer Fabian Schnabel überschattet nun die Heimpremiere 26/27...

Morgen, 17:00 Uhr
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
17:00live

Mit dem Punkt in Rosenheim konnte der SVS leben, auch wenn es aus grün-weißer Sicht schon bitter war, weil der 2:2-Ausgleich erst kurz vor Schluss fiel. Die Vofreude aufs erste Heimspiel ist groß, erhielt aber am Donnerstagabend im Abschlusstraining einen herben Dämpfer. Cheftrainer Heiko Schwarz informiert: "Quasi mit der letzten Aktion ist Fabi unglücklich weggeknickt. Der Knöchel ist dick geschwollen und Fabi hat starke Schmerzen. Am heutigen Freitagvormittag war er im MRT. Zum Glück ist nichts gebrochen, jetzt müssen wir die genauen Ergebnisse abwarten, aber es sieht so aus, als würde er uns für längere Zeit fehlen. Das ist natürlich eine Katastrophe für uns."

Zum Spiel gegen die Allgäuer aus dem Kemptener Stadtteil meint Schwarz: "Wir wollen trotz des personellen Rückschlags mutigen Fußball spielen. Mit Kottern kommt eine robuste Truppe auf uns zu, gegen die wir körperlich volle dagegenhalten wollen. Die Heimspiele sind für uns elementar wichtig. Da wollen wir den Grundstein für unser Ziel Klassenerhalt legen."

Personalien SV Schalding-Heining: Eine genaue Diagnose steht noch aus, aber Fabian Schnabel wird dem SVS wohl länger ausfallen. Zudem fehlen weiter die langzeitverletzten Simon Dorfner, Vincent Ketzer und Samuel Langen. Thomas Schacherbauer hat immer noch Rückenprobleme und muss erneut passen. Hannes Hobelsberger hingegen ist auf einem guten Weg und soll in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Einen erfolgreichen Auftakt feierte am Dienstag der TSV Kottern.
Einen erfolgreichen Auftakt feierte am Dienstag der TSV Kottern. – Foto: Nitsax Foto Axel Nitschke

Der TSV Kottern ist am Dienstag mit einem 1:0-Heimsieg gegen den Aufsteiger TSV Schwabmünchen erfolgreich in die Saison gestartet. Das sagt Coach Andreas Maier vor der weiten Auswärtsfahrt in den Passauer Westen: "Schalding hat wahrscheinlich nicht mehr die Qualität vergangener Jahre, als sie noch in der Regionalliga waren oder in der Bayernliga-Spitzengruppe mitgemischt haben. Unser letztes Gastspiel in Schalding ist ja noch gar nicht lange her. Als wir im April 4:0 gewonnen haben, sind wir im Endeffekt auf eine maustote Mannschaft getroffen. Das wird dieses Mal komplett anders sein. In Sachen Mentalität haben die Schaldinger wieder deutlich zugelegt. Das wird eine ungemütliche Aufgabe und ein schwerer Gang!"

Personalien TSV Kottern: Sven Kopp wird lange fehlen. Der 21-Jährige hat sich nach Angaben von Coach Maier im Testspiel gegen den FC Augsburg II einen "Totalschaden" im Knie zugezogen. Neuzugang Musa Youssef kuriert aktuell noch einen Syndesmoseband-Riss aus, auch Kai Dusch muss noch pausieren. Luka Dudukovic hat sich im Auftaktspiel gegen Schwabmünchen die Schulter ausgekugelt und fällt ebenfalls aus.