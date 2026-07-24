Schnabel-Verletzung überschattet SVS-Vorfreude aufs 1. Heimspiel

Wird Schalding wohl länger fehlen: Fabian Schnabel. – Foto: Simon Eiler

Der Auftakt in Rosenheim ist alles in allem geglückt. Mit einem 2:2 und einem Punkt beim Aufsteiger im Gepäck ist der SVS am Dienstagabend vom Alpenrand zurückgekehrt. Die Vorfreude aufs erste Heimspiel am morgigen Samstag (Anpfiff 17 Uhr) am Reuthinger Weg gegen den TSV Kottern ist nun groß - doch eine mutmaßlich schwerere Verletzung von Stürmer Fabian Schnabel überschattet nun die Heimpremiere 26/27...

Personalien SV Schalding-Heining: Eine genaue Diagnose steht noch aus, aber Fabian Schnabel wird dem SVS wohl länger ausfallen. Zudem fehlen weiter die langzeitverletzten Simon Dorfner, Vincent Ketzer und Samuel Langen. Thomas Schacherbauer hat immer noch Rückenprobleme und muss erneut passen. Hannes Hobelsberger hingegen ist auf einem guten Weg und soll in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Der TSV Kottern ist am Dienstag mit einem 1:0-Heimsieg gegen den Aufsteiger TSV Schwabmünchen erfolgreich in die Saison gestartet. Das sagt Coach Andreas Maier vor der weiten Auswärtsfahrt in den Passauer Westen: "Schalding hat wahrscheinlich nicht mehr die Qualität vergangener Jahre, als sie noch in der Regionalliga waren oder in der Bayernliga-Spitzengruppe mitgemischt haben. Unser letztes Gastspiel in Schalding ist ja noch gar nicht lange her. Als wir im April 4:0 gewonnen haben, sind wir im Endeffekt auf eine maustote Mannschaft getroffen. Das wird dieses Mal komplett anders sein. In Sachen Mentalität haben die Schaldinger wieder deutlich zugelegt. Das wird eine ungemütliche Aufgabe und ein schwerer Gang!"

Personalien TSV Kottern: Sven Kopp wird lange fehlen. Der 21-Jährige hat sich nach Angaben von Coach Maier im Testspiel gegen den FC Augsburg II einen "Totalschaden" im Knie zugezogen. Neuzugang Musa Youssef kuriert aktuell noch einen Syndesmoseband-Riss aus, auch Kai Dusch muss noch pausieren. Luka Dudukovic hat sich im Auftaktspiel gegen Schwabmünchen die Schulter ausgekugelt und fällt ebenfalls aus.