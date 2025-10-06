Schmutziger Arbeitssieg

Die Zebras taten sich bei schwierigen Platzverhältnissen zunächst schwer ins Spiel zu finden. Die Gäste aus Holzheim kamen früh zur ersten Chance, ein Abschluss im Strafraum strich nur knapp am linken Pfosten vorbei. Kurz darauf jubelte die SG vermeintlich über das 1:0, doch Voglers Treffer nach Schmid-Flanke wurde wegen Abseits zurückgenommen – eine zweifelhafte Entscheidung. In der Folge entwickelte sich eine umkämpfte Partie mit vielen Ungenauigkeiten auf beiden Seiten. Holzheim hatte bei einem Schlenzer an den Pfosten die beste Möglichkeit. In der 30. Minute dann aber die Führung für die Hausherren. Nach einem Handspiel im Strafraum, verwandelte Vogler den fälligen Elfmeter sicher zum 1:0. Doch die Gäste antworteten prompt: knapp zehn Minuten später fiel der Ausgleich, ein Abschluss aus rund 20 Metern wurde abgefälscht und landete unhaltbar zum 1:1 im Netz. Mit einem leistungsgerechten Remis ging es in die Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel kam die SG zunächst besser ins Spiel. Schmid prüfte den Holzheimer Keeper gleich zweimal mit gefährlichen Abschlüssen aus der Distanz, doch der Torwart reagierte stark. In einer zunehmend zerfahrenen Phase war es schließlich ein Standard, der die Entscheidung brachte: Zdero schlug eine Ecke hoch in den Fünfmeterraum, der Ball hatte aber wohl in der Luft bereits die Torauslinie überquert, wo Joker Luca Wagner goldrichtig stand und per Kopf zum 2:1 traf (80.). In der Schlussphase hatte die SG sogar die Chance, alles klarzumachen, diesmal scheiterte Luca Wagner im Eins-gegen-eins am Torhüter. Am Ende blieb es beim knappen und etwas glücklichen 2:1 für die SG – ein Arbeitssieg auf schwerem Geläuf, den man wohl als „schmutzig" bezeichnen kann. Autor:PH