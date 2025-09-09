„Schmutzig, aber verdient“: BCF Wolfratshausen marschiert zum Landesliga-Start

Traumstart für Wolfratshausen in die Landesliga-Saison: Auch gegen den SC Biberbach behielten der BCF die Oberhand – zur Freude des Trainers.

BCF Wolfratshausen - SC Biberbach 2:3 (1:3) – Zwei Spiele, sechs Punkte: Die Auftaktbilanz der Fußballerinnen des BCF Wolfratshausen kann sich sehen lassen. „Das fühlt sich natürlich gut an“, gab Trainer Raimond Spar nach dem Auswärtssieg in Biberbach zu. Trotzdem warnt der Coach vor Übermut, war der Erfolg doch ein Resultat von harter und ehrlicher Arbeit.

Bereits nach drei Minuten gingen die Gastgeberinnen durch einen gut gespielten Angriff in Führung. Wolfratshausen zeigte sich davon unbeeindruckt: Luca Licatti legte mit einem Heber über die Abwehr der einlaufenden Kristina Schuster auf, die zum Ausgleich traf (13.). Nur zwei Minuten später tauchte Schuster erneut vor dem Tor auf und hielt nach einer Ecke den Fuß zum Führungstreffer hin (15.). Torjägerin Lena Jocher erhöhte ebenfalls noch in der ersten Halbzeit auf 3:1, nachdem sie die gegnerische Torhüterin mit zwei Haken austanzte (27.).

„Die Mädels haben sich reingehauen, das kannst du dir nicht vorstellen“

Raimond Spar, Trainer in Wolfratshausen.

„Wir wollten in der zweiten Halbzeit ruhig und geduldig weitermachen. Wir wussten, dass Biberbach schon nochmal anschieben wird“, sagte Raimond Spar über die Marschrichtung für die zweite Halbzeit. In der Tat erzielte Biberbach nur kurz nach der Pause den Anschlusstreffer zum 2:3 mit einem satten Fernschuss unter die Latte.

So wurde es eine hitzige Schlussphase, in welcher der BCF noch mit einem Foulelfmeter an der Torhüterin scheiterte (73.) und nach einer Zeitstrafe gegen Katrin Kergl (75.) zehn Minuten in Unterzahl agieren musste. „Die Mädels haben sich reingehauen, das kannst du dir nicht vorstellen“, zeigte sich ihr Coach beeindruckt von der Moral des Teams. So verhinderten sie erfolgreich einen weiteren Treffer des SC Biberbach und brachten das Ergebnis glücklich über die Zeit.

„Am Schluss war es ein bisschen schmutzig, aber kämpferisch absolut verdiente drei Punkte“, freute sich Raimond Spar über das Ergebnis.