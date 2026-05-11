Schmuttertaler’s Krise Schnee von gestern ------- 

Zur aller Überraschung ging der Tabellenletzte mit seinem ersten gezielten Angriff durch ihren Mittelfeldspieler Patrick Ulbrich mit 0:1 in Führung (9.). Bäumenheim zeigte sich jedoch sehr präsent und erzielte 180 Sekunden später mit einem traumhaften Heber von Andre Lackner aus zirka 35 Metern den 1:1 Ausgleichstreffer. So gesehen übernahmen nun die Hausherren das Kommando, und gingen ihrerseits nach einer gut getimten Flanke von Luca Utz mit einem Kopfballtreffer von Tim Groschwitz 2:1 in Führung (19.). Keine drei Minuten später nutzte Groschwitz nach Zuspiel von Luca Utz eine Unachtsamkeit in der Gästeabwehr gnadenlos mit dem 3:1 aus. In der 35. Minute vergab Andre Lackner nach einem schönen Angriff das mögliche 4:1, wonach die Gäste plötzlich und etwas überraschend in Person von Stephan Schneemeier auf 3:2 verkürzen konnten, und somit wieder für Spannung sorgte (41.). Doch die Schwarz-Weißen zeigten diesmal Nehmerqualitäten und konterten mit dem 4:2 von Janik Bumberger, was zugleich der Halbzeitstand bedeuten sollte (44.). Nach der Pause bestimmten die Schmuttertaler eindeutig die Szenerie, und ließen ihren Gegner kaum mehr Luft zum Atmen. Die logische Folgerung war ein Kopfballtreffer von Andre Lackner, dem in der 55. Minute nach Eckstoß von Luca Utz, das vorentscheidende 5:2 gelang. Langsam ging nun den Gästen die sogenannte zweite Luft aus, und mussten in der 75.Minute von Janik Bumberger gar das 6:2 in Kauf nehmen. Den Schlusspunkt in dieser kurzweiligen Partie setzte zur Freude der TSV-Fans Patrick Knoben mit einem fulminanten Knaller aus rund 20 Metern, der im linken oberen Dreieck zum 7:2 Endstand einschlug (90.). Somit konnten die Utz-Schützlinge mit einer guten geschlossenen Mannschaftsleistung die letzten Niederlagen irgendwie vergessen machen!