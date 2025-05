Schmuttertaler’s Höhenflug hält an ...... 

Die Partie begann mit Möglichkeiten der Hausherren, doch Daniel Pfeifer wie auch Matthias Veh scheiterten jeweils an der Gästeabwehr (7./11.). Bäumenheim zeigte sich ebenso präsent, und hatte durch Tim Groschwitz (12./16.) und Luca Utz (22.) Einschusschancen, die jedoch ihr Ziel verfehlten. Freude kam dagegen bei den Schwarz-Weißen in der 28. Minute auf, als Marco “Pille” Plhak nach einem perfekt getretenen Eckstoß von Danijel Vrbanec mit einem Kopfball der 0:1 Führungstreffer gelang, was zugleich auch das Tor des Tages bedeuten sollte. Nach der Pause verzeichnete die Heimelf durch ihren Torjäger Manuel Behringer, der ansonsten bei der TSV-Abwehr um ihren Chef Christopher Kitzinger in guten Händen war, eine Möglichkeit, die jedoch TSV-Keeper Andre Lackner zunichtemachen konnte (47.). Kurz darauf gab es lange Ge-sichter auf Seiten der Gästefans, als Tim Groschwitz verletzungsbedingt vom Platz musste. Klar war dies nun für die Utz-Schützlinge eine enorme Schwächung, doch auch hier muss man der Mannschaft einen Respekt zollen, die dies mit Kampfgeist ausgleichen konnten. In der 67. Minute musste Mörslingens Daniel Scheider nach mehrfachem Foulspiel mit einer Ampelkarte vom Feld. Dieser Platzverweis sollte nun etwas Luft für die Bäumenheimer schaffen, doch es trat wie schon am Vorsonntag das Gegenteil ein. Die Heimelf versuchte nun mit allen Mitteln den Ausgleich zu erzielen, wogegen Bäumenheim ihr Heil über Konter suchte, die jedoch etwas leichtfertig ver-geben wurden. In der Schlussphase fanden Leon Menzel (82.) wie auch Marius Bucataru (90.) in Heimkeeper Benedikt Keis ihren Meister, wogegen Mörslingens Florian Kölle in der 93. Minute mit einem Knaller am Aluminium scheiterte!

Bericht von Baran Wolfgang, TSV1894Bäumenheim