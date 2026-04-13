Schmuttertaler ziehen erneut den Kürzeren

Beide Mannschaften zeigten den über 120 Zuschauern ein Fußballspiel, wo vor allem die sogenannten prickelnden Strafraumszenen zu kurz kamen, soll im Klartext heißen, dass sich zumeist alles zwischen den beiden Strafräumen abspielte, außer als Andre Lackner mit einer Riesenmöglichkeit den Führungstreffer hätte erzielen können (33.). Den erzielten die TKSV’ler in der 45. Minute, als der Ex-Bäumenheimer Mohammed Amini in Arien Robben-Manier mit einem sehenswerten Schlenzer von der Strafraumgrenze erfolgreich war, der zugleich auch der Halbzeitstand bedeutete. Nach der Pause bot sich plötzlich in der 55. Minute Tim Groschwitz der Ausgleichstreffer, doch sein platzierter Kopfball landete knapp am Torpfosten vorbei. Mehr Glück hatte fünf Minuten später TKSV-Stürmer Arber Begai, als er nach einer gut getimten Flanke von Sinan Kaya mit seinem Kopfball zum 0:2 die eigentliche Vorentscheidung gelang. Bäumenheim versuchte zwar danach noch einmal alle Hebel in Bewegung zu setzten, um vielleicht doch noch eine Wende herbeizuführen, doch leider blieb es nur beim Versuch. Kurz vor dem “Toreschluss” trat noch TSV-Keeper Lukas Zangl in Aktion, und verhinderte mit einer Glanzparade das mögliche 0:3 So gesehen mussten wiederum die zahlreichen TSV-Fans mit einer gewissen Enttäuschung auf das nächste Highligth vertröstet werden. Dies könnte ja bereits eine Woche darauf beim Auswärtsspiel bei der SG Marxheim/ Gansheim zur Realität werden – Fragezeichen –

Bericht von Baran Wolfgang, TSV1894Bäumenheim