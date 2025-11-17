Schmuttertaler zeigten Halbzeit zwei eine desolate Leistung ........ 

Öfter mal was Neues, so könnte man die Paarung TSV Bäumenheim gegen die SG Eggelstetten/ Oberndorf betiteln. Warum und wieso hat eine ganze einfache Erklärung. Letztere gingen nach Spieler-mangel auf eine Fusion ein, die mitunter bei den sogenannten “Altgedienten” mit gemischten Gefühlen aufgenommen wurde. Gut, für die Schmuttertaler war’s jedenfalls ein Novum, denn früher wurden diese Partien, vor allem gegen deren 1. Mann-schaften vom VfB Oberndorf und dem SV Eggelstetten zu Highlightspiele abgestempelt. Referee Kazim Temizel (TSV Nördlingen) hatte mit dem ersten Aufeinandertreffen der beiden Teams zumeist keine Probleme, daher leitete er diese 90+7 Minuten mit großer Übersicht! ------

Beide Mannschaften zeigten auf dem sehr holprigen Geläuf einen Fußball, der die zirka 150 Zuschauer(rinnen) nicht gerade vom Hocker reißen sollte. War die erste Hälfte seitens der Hausherren noch einigermaßen erträglich, die zweite Hälfte sollte man am besten den Mantel des Schweigens darüber ausbreiten. Dabei begann dieses Match für den TSV mit einer Riesenmöglichkeit von Tim Groschwitz, dem jedoch nach einer gut getimten Flanke von Andre Lackner aus kurzer Entfernung quasi die Nerven versagten (7.). Sieben Minuten später scheiterte Luca Utz mit einer tollen Möglichkeit am Gästekeeper Bastian Wanninger. Aber auch der Gast aus Eggelstetten beziehungsweise Oberndorf hatte zwei Möglichkeiten, die jedoch im Sand verliefen (20./30.). In der 35. Minute gelang den Schmuttertalern nach einem Freistoß von Leon Menzel, den Andre Lackner auf den Torschützen Luca Utz verlängerte, das lang ersehnte 1:0. Kurz darauf musste die TSV-Abwehr bei einer Felix Bösele-Chance höllisch aufpassen und konnten das Spielgerät in Person von Leon Menzel auf der Torlinie klären. Nach der Pause verloren die Utz-Schützlinge zusehends den Faden und die Gäste verzeichneten durch Linus Zschoke und Felix Bösele zwei Riesenmöglichkeiten (53./64). In der 65. Minute war es dann soweit, als Nizar Ghanemi TSV-Keeper Lukas Zangl beim 1:1 Ausgleichstreffer nicht die Spur einer Chance ließ. Nun drängten die Gäste auf den Führungstreffer, der in der 75. Minute durch Dennis Sonnenleitner auch zur Realität wurde. Plötzlich erwachten nun die Schmuttertaler aus ihrer Lethargie und erzielten zwei Minuten später nach einem Freistoß von Laurin Bumberger auf Jago Heinisch, durch Tim Groschwitz per Kopf das 2:2. Nunja, so gesehen drängten nun die TSV’ler auf dem Führungstreffer, den auch Andre Lackner auf dem Fuß hatte, doch zur Enttäuschung seiner Fans, setzte er in aussichtsreicher Position das Spielgerät über das Gästetor (80.). Eine alte Fußballerweißheit besagt, wer solche Chancen versiebt, wird irgendwie bestraft. So geschehen in Minute 84, als Ismail Jabanou eine Flanke mit viel Pech bzw. unglücklich in das eigene Tor zum 2:3 Siegtreffer für die Gäste verlängerte. Danach drängten nun die Hausherren mit “Mann und Maus” auf den Ausgleich, der jedoch trotz einiger Möglichkeiten nicht mehr fallen wollte. Somit mussten die Schwarz-Weißen nach einer Serie von fünf ungeschlagenen Spielen wieder mal eine Niederlage hinnehmen, die am Ende schon etwas weh tun sollte, da mit mehr Entschlossenheit diese irgendwie vermeidbar gewesen wäre - jedenfalls war’s ein Schuss vor dem Bug, der mitunter einem zu Denken geben sollte – Punkt Aus!