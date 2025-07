Schmuttertaler wurden ihre “Grenzen” aufgedeckt

Nunja, noch wachsen die Bäume in Bäumenheim nicht in den Himmel, denn im Spiel gegen den Kreisligisten zeigten sich die Schmuttertaler nicht gerade von ihrer besten Seite – siehe Endergebnis. Zunächst waren ja einige gewisse Hoffnungsschimmer am Horizont in der Abteilung Fußball zuerkennen, doch im glei-chem Atemzug auch wieder erloschen. Warum und wieso zeigten diese 90 Minuten auf, denn hier bestimmten die Gäste aus dem Augsburger Landkreis überwiegend das Geschehen. War die erste Hälfte noch einigermaßen ausgeglichen, so mussten die Schwarz-Weißen in der 2. Hälfte auf Grund konditioneller Probleme ihren Kontrahenten klar und deutlich den Vortritt lassen. Schiedsrichter Günther Bissinger (Großsorheim) hatte dagegen ein leichtes Amt, denn beide Teams boten in sportlicher Hinsicht ein faires Spiel. ...........

Dabei begann für die Hausherren die Partie nach Maß und hätten in der 12. Minute in Führung gehen können, doch Sturmspitze Andre Lackner scheiterte mit einem Handelfmeter am Gästekeeper Karl Kukula. Nunja, plötzlich wie aus heiterem Himmel gelang dem Kreisligisten in der 15. Minute durch Bastian Stepanovic das 0:1. Dieser Treffer hatte jedoch einen etwas bitteren Nachgeschmack, denn hier übersah der ansonsten sehr gutleitende Referee Günther Bissinger eine Abseitsstellung. Wie dem auch sei, Bäumenheim versuchte nun zum Ausgleichstreffer zu kommen, mussten jedoch nach einer mißlungener Abseitsfalle in der 33. Minute durch Marco Aust das 0:2 hinnehmen, was zugleich eine Vorentscheidung bedeutete. Warum und wieso, das deckten die zweiten 45 Minuten rigeros auf, wo die Utz-Schützlinge regelrecht einen konditionellen Einbruch erlitten. Dies nützten nun die routinierten Gäste aus und bauten ihren Vorsprung kontinuierlich auf 0:5 aus. Zunächst traf Jacob Deil zum 0:3, ehe Marco Aust mit seinem 2. Treffer die Führung auf 0:4 ausbaute (53./55.). Den Endstand machte Andre Perfotto nach einem Alleingang mit dem 0:5 perfekt (77.). Zuguterletzt konnte Ersatztorhüter Markus Mordstein, der im übrigen eine gute Partie ablieferte, in der 83. Minute mit einer Glanzparade noch das 0:6 verhindern. Unter anderem vergab im Gegenzug Andre Lackner alleinstehend vor dem Gästetor den sogenannten Ehrentreffer. Somit mussten die Hausherren eine einkalkulierbare Niederlage hinnehmen, die jedoch unter anderem einige Defezite, geradezu in spielerischer wie auch in konditioneller Hinsicht, aufdeckte.

Bericht von Baran Wolfgang, TSV1894Bäumenheim