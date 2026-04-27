Schmuttertaler weiterhin in der Krise

Mittlerweile schaut die Welt im Lager des TSV Bäumenheim nicht gerade rosig aus, denn wieder mussten die Schmuttertaler mit einer Niederlage, die ja tabellarisch im eigentlichen Sinne absehbar war, vom Feld gehen! Dabei zeigten sich die Hausherren in der ersten Hälfte in einer guten Verfassung, doch ein Spiel dauert halt nun mal 90 Minuten Plus Nachspielzeit! In den zweiten 45 Minuten machten nun die Gäste Nägel mit Köpfen und konnten somit am Ende einen Sieg einfahren, der im Grunde genommen etwas zu hoch ausfiel. Referee Rudi Kaes (SV Sinning) hatte dagegen diese Sorgen nicht und leitete diese im Großen und Ganzen faire Partie mit einer gewissen Souveränität. -------

Dabei begann diese Partie zur Überraschung aller, mit einer guten Vorstellung der Hausherren und hätten mitunter sogar eine Pausenführung verdient. Zunächst knallte Danijel Vrbanec einen Freistoß vom Sechzehnmetereck etwas unkontrolliert über das Gästetor (5.). Auf der Gegenseite versiebten die Wörnitzsteiner in der 20. Minute eine Riesenmöglichkeit. Nunja, plötzlich sahen die zahlreichen TSV-Fans ihre Mannschaft im Offensivmodus und hatten durch Patrick Knoben (26.) eine Möglichkeit, die jedoch Gästekeeper Elia Strobel mit einer Glanzparade zunichtemachen konnte. Sechs Minuten später scheiterte Tim Groschwitz mit einem Klassekopfball ebenfalls am reaktionsschnellen SVW-Keeper. Kurz darauf fehlte Danijel Vrbanec (35.) mit einem Freistoß das Quentchen Glück, was auf der Gegenseite Wörnitzstein mit einer Möglichkeit gleichtat (39.). So gesehen ging diese insgesamt gesehen kurzweilige Partie torlos in die Pause. Nach dem Wiederanpfiff des guten Unparteiischen kamen die Gäste plötzlich nach einer Unachtsamkeit in der TSV-Abwehr zur 0:1 Führung, als Aldo Lombardi eine Flanke mit der Brust über die Linie drücken konnte (55.). Durch diesen etwas unglücklichen Treffer fehlte in der darauffolgenden Szene der TSV-Abwehr der sogenannte Durchblick, schon erzielte Wörnitzsteins Robin Altstetter das 0:2, was zugleich eine Vorentscheidung bedeutete (58.). Damit war nun die Gegenwehr beziehungsweise Moral der Schwarz-Weißen gebrochen und mussten zuguterletzt nach einer Glanzparade von Ersatzkeeper Andre Lackner das 0:3 von Fabio Strobel, der per Abstauber erfolgreich war, hinnehmen (75.). Die letzte gefährliche Aktion verzeichnete Bäumenheims Danijel Vrbanec mit einem 20-Meter-Schuss, der jedoch knapp sein Ziel verfehlte.