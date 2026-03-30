Schmuttertaler verkauften sich in Amerdingen gut

Nunja, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, so könnten die Schmuttertaler mit diesem Slogan beim Tabellendritten in diese mehr als schwierige Partie gegangen sein. Doch meistens kommt es anders als man denkt, denn im Nachhinein zeigten sich die Kesseltaler mit ihrem sogenannten Paradesturm (76 Tore) für die Utz-Schützlinge als eine Nummer zu groß. Klar, versuchten die Bäumenheimer mit einer starken Defensive dagegenzuhalten, hatten sogar in den ersten 45 Minuten in der Hand, diese Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden. Nach der Pause dominierte unter der gütigen Mithilfe des Unparteiischen phasenweise die Heimelf – doch dazu jedoch später!

Wie schon im Vorspann erwähnt, Bäumenheimen zeigte sich sofort präsent und ging auch Folgerichtig in der 13. Minute nach Zuspiel von Andre Lackner durch Elias Schimmer mit 0:1 in Führung. Die Schmuttertaler machten nun Druck und hätten gut und gerne die Führung ausbauen können, kassierten jedoch durch einen vermeidbaren Treffer von Benedikt Mühlbauer nach einem Freistoß den 1:1 Ausgleich (28.). Laut TSV-Insider waren die Schwarz-Weißen weiterhin am Drücker, doch die Heimelf konnte sozusagen das glückliche Remis mit in die Pause retten. Nach dem Wiederanpfiff zeigte sich plötzlich der Unparteiische den Bäumenheimern nicht mehr gut gesinnt, und spielte somit das Zünglein an der Waage! So zum Beispiel in der 56. Minute, als Kevin Bumberger routiniert einen "Ball" abgelaufen hatte, doch der SR sah hier ein angebliches Foulspiel (!), worauf die Heimelf dieses Freistoßgeschenk durch Luca Thum zur 2:1 Führung dankend annahm. Kurz darauf musste dann auch noch Bäumenheims Ismail Jabanou mit einer Ampelkarte vom Feld (65.)! Nunja, somit hatte nun der Tabellendritte freie Fahrt und baute seine Führung durch ein unglückliches Eigentor vom stark spielenden Laurin Bumberger auf 3:1 aus (80.). Zuguterletzt nutzen die SG’ler eine Unachtsamkeit in der TSV-Abwehr durch einen Treffer von Lukas Schildenberger zum 4:1 Endstand (86.). Die zahlreichen TSV-Fans zeigten sich jedoch trotz dieser Niederlage mit der Leistung ihrer Mannschaft bis auf die Schwächephase nach der Pause zufrieden.