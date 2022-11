Schmuttertaler schwächeln in Genderkingen ..

Im 31. Derby wollten sich die Schmuttertaler für die an sich völlig unnötige Vor-rundenniederlage revanchieren. Jedenfalls gingen die Sönmez-Schützlinge mit viel Vor-schlussbeeren in diese Partie, denn mittlerweile schaute ja die Welt in Sachen Fußball beim TSV Bäumenheim wesentlich besser aus. Drei Siege in Folge sprechen Bände, so gesehen sollte der Tabellenletzte eigentlich kein unüberwindbares Bollwerk sein, doch im Fußballsport herrschen nun mal andere Gesetze, und dass mag am Ende auch so ganz gut sein. So gesehen mussten sich die Schwarz-Weißen bei den Grün-Weißen mit einem mageren beziehungsweise glücklichen Unentschieden zufriedengeben. Referee Kazim Temizel (Minderoffingen) hatte mit dieser im Großen und Ganzen fairen Partie keine Probleme und leitete dieses Match mit größter Aufmerksamkeit .........

Dieses sogenannte Lech-Schmutter-Derby begann mit einer Riesenmöglichkeit der Haus-herren, die jedoch zum Leidwesen der SVG-Fans kläglich vergeben wurde (8.). Vier Zeiger-umdrehungen später musste TSV-Keeper Norbert Raruk voll auf der Höhe sein, und ver-hinderte mit einer Glanzparade einen Rückstand. Danach besannen sich die Gäste endlich auf das Wesentliche, nämlich dem Fußballsport. Doch Torchancen waren quasi Mangelmangel, was sich auch im Nachhinein im Endergebnis widerspiegeln sollte. Als sich die beiden Teams schon mit einem torlosen Unentschieden zur Halbzeitpause abfanden, gelang plötzlich und etwas überraschend der Sönmez-Truppe die 0:1 Führung. Nach einer unübersichtlichen Situation im Heimstrafraum schaltete Christopher Kitzinger am schnellsten, brachte Fahrad Khodabakhsh in Schussposition, schon stand die Partie 0:1 (41.). Nach dem Wiederanpfiff bestimmten nun die Hausherren das Geschehen, hatten laut TSV-Insider auch die besseren Möglichkeiten. So gesehen sollte der Ausgleichstreffer keine Utopie sein, der dann in der 62. Minute in die Realität umgesetzt werden konnte. Nach einem sehenswerten Angriff war Gen-derkingens Julian Englisch zur Stelle und ließ TSV-Schlussmann Norbert Raruk keine Ab-wehrchance. Danach versuchten die Schwarz-Weißen durch ihren Spielmacher beziehungs-weise Goalgetter Metus Curkoli wieder etwas mehr Leben in die Bude zu bringen, doch zum Leidwesen der an sich zirka 38 TSV-Fans, blieb es nur beim Versuch. So gesehen endete dieses Derby in einem Mittelfeldgeplänkel, wonach die Fans beider Teams mit dem Schluss-pfiff vom guten Unparteiischen im eigentlichen Sinne erlöst wurden.