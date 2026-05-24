Schmuttertaler schlagen in der Schlussphase zu ---- 

Schon in der Anfangsphase drängten die Schmuttertaler auf den Führungstreffer, und hätten durch einen Kopfball von Xhoi Mece (4.) und einer Riesenmöglichkeit von Leon Utz (7.) gut und gerne mit 2:0 in Führung gehen können. Die größte Chance hatte in der 20. Minute Tim Groschwitz mit einem Handelfmeter, fand jedoch in Brachstadts Keeper Roland Bühringer seinen Meister. Bäumenheim ließ sich durch diesen Lapsus in keinster Weise entmutigen und kam in der 30. Minute nach einem genialen Konter durch seinen stark spielenden Abwehrchef Laurin Bumberger zu einer Riesenmöglichkeit, die er jedoch freistehend vor dem Gästekeeper etwas zu überhastet vergab! Fast hätte sich der Chancenwucher in der 38. Minute gerächt, als der Unparteiische nach einem Foulspiel von Laurin Bumberger auf den ominösen Punkt zeigen musste. Doch Brachstadts Torjäger Nikolei Poppele zeigte Nerven und knallte diesen Hochkaräter in den sogenannten sonnigen Bäumenheimer Himmel. Die zweite Hälfte begann mit einer kurzen Drangperiode der Gäste, wo mitunter Bäumenheims Spielertrainer Leon Utz, nach einem Foulspiel mit einer Zehnminutenstrafe vom Feld musste, doch die Gäste aus dem Kesseltal konnten außer einer Möglichkeit, die jedoch der fast arbeitslose TSV-Ersatzkeeper Luca Bügelsteiber mit resolutem Einsatz zu verhindern wußte, ihre nummerische Überlegenheit nicht nutzen (62.). In der 75. Minute hatten dann plötzlich die TSV-Fans mehrmals den Torschrei schon auf den Lippen, doch Brachstadts Schlussmann Roland Bühringer konnte jeweils die Möglichkeiten von Leon Menzel und Andre Lackner mit geschicktem Stellungsspiel entschärfen. Als sich nun schon die meisten Zuschauer mit einem torlosen Remis abfanden, schlugen die Schwarz-Weißen in der Schlussphase in dreifacher Hinsicht brutal zu. Zunächst traf Tim Groschwitz in Anführungszeichen nur das Lattenkreuz, ehe Leon Utz mit seinem Rebound der 1:0 Führungstreffer gelang, und somit den Bann brechen konnte (87.). Plötzlich gelang Andre Lackner mit einem Traumfreistoß vom Strafraumeck das 2:0 (90.). So gesehen sagte sich Tim Groschwitz “aller guten Dinge sind drei” und machte in der Nachspielzeit nach einem Eckstoß von Leon Utz mit dem 3:0 endgültig den Sack zu.