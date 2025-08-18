Schmuttertaler mit zwei verschiedenen Gesichtern .....

Gegen das zweite Team des Kreisklassisten zeigten sich die diesmal in Azurblau angetretenen Schwarz-Weißen in den ersten 45 Minuten von ihrer besten Seite, und ließen so gut wie kaum Tormöglichkeiten zu. Aber auch im Offensivbereich hatten die Utz-Schützlinge in dieser Zeitspanne ihre Schuss-stiefel an, und führten zur Pause hochverdient mit 0:3 Toren. Warum und wieso in Halbzeit zwei der Schlendrian seinen Einzug machte, hatte mehrere Gründe, dazu jedoch später. Referee Robert Beutlrock (Baar) konnte in dieser Partie in den ersten 45 Minuten noch überzeugen, musste jedoch in den zweiten 45 Minuten von den zahlreich erschienenen TSV-Fans mehrmals eine harsche Kritik Gefallen lassen. .......

Die Gäste aus Bäumenheim beherrschten in den ersten 45 Minuten eindeutig dieses Match und gingen auch folgerichtig mit einer hochverdienten 3:0 Führung in die Pause. Schon in der 15. Minute hatte Heimkeeper Tobias Rebele bei einer verunglückten Flanke von TSV-Abwehrspieler Patrick Ferber seine Probleme beziehungsweise mit dem Aluminium das Glück auf seiner Seite. Bäumenheim drängte weiter auf den Führungstreffer, der durch ein unglückliches Eigentor nach Eckstoß von Leon Utz in der 33. Minute zur Realität wurde. Keine fünf Minuten später nutzte Jeremy Kole einen Fehler der Heimabwehr aus, bediente Tim Groschwitz, der ohne Mühe auf 0:2 erhöhte. Nunja, wenn’s läuft dann läuft’s eben, sagten sich die Schmuttertaler und stellten nach einem Pfostentreffer von Tim Groschwitz mit dem Rebound von Moussa Soumah den 0:3 Halbzeitstand her (43.). Nach der Pause weiterhin das selbe Bild: Bäumenheim machte das Spiel, wogegen die Heimelf außer einem ungefährlichen Distanzschuss (51.), nur ihr Heil in der Defensive suchten. So war es auch kein Wunder, dass die Gäste nach einem uneigennützigen Zuspiel von Jeremy Kole auf Andre Lackner 0:4 davonziehen konnten (53.). Nach dieser klaren Führung schlich sich plötzlich bei den Utz-Schützlingen Bruder Leichtfuß ein, schon erzielten die Hausherren in der 65. Minute durch Sebastian Koch aus Abseitsverdächtigter Position das 1:4. Doch es sollte noch Schlimmer kommen. Nach einer 10-Minutenstrafe für TSV-Spielmacher Kevin Bumberger wegen Reklamierens (76.) rochen die Hausherren Lunte, und übernahmen nun ihrerseits das Kommando. So gelang der SG, nach einem deutlich klaren Abseitstreffer von Sebastian Koch nicht nur das 2:4, sondern nach einer Unachtsamkeit in der Gästeabwehr durch Philipp Stephan gar der 3:4 Anschlusstreffer (83./85.). Bäumenheim sah sich jetzt mehr in der Defensive gedrängt, und mussten in der 88. Minute nach einem völlig unnötigem Foulspiel von Gästekeeper Lukas Zangl einen Foulelfmeter über sich ergehen lassen. Nunja, des einen Freud, des anderen Leid, denn Bäumenheims Goalie setzte in dieser kurzweiligen Partie mit einer Glanzparade den Schlusspunkt, und konnte somit den mehr als verdienten Sieg unter Dach und Fach bringen.

Bericht von Baran Wolfgang, TSV1894Bäumenheim