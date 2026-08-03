Schmuttertaler mit überzeugender Leistung

Bereits in der ersten Minute zeigten sich die Schmuttertaler präsent, als Tim Groschwitz nach einem Eckstoß von Leon Utz das Spielgerät per Kopf an die Querlatte setzte. Mehr Glück hatte dagegen Xhoi Mece nach einem erneuten Eckstoß von Leon Utz als er mit einem präzisen Kopfball zur 1:0 Führung traf (5.). Bäumenheim machte nun weiter Druck und siehe da, schon wieder waren die Hausherren geradezu mit einem Kopfballtreffer von Tim Groschwitz, nach einer Traumflanke von Elias Schimmer mit dem 2:0 erfolgreich (10.). Kurz darauf vergaben die Gäste eine Riesenmöglichkeit (20.), deren Angriffsreihe ansonsten bei der gut organisierten TSV-Abwehr um ihren Boss Kevin Bumberger gut aufgehoben war. Anders die Schwarz-Weißen, die den biederen Gästen weiterhin den Marsch bliesen, vergaben jedoch mehrmals etwas leichtfertig das Mögliche 3:0. Anders in der 45. Minute, als Leon Utz nach einer Stafette mit Andre Lackner das Spielgerät leicht und locker zum 3:0 Halbzeitstand über die Linie schieben konnte. Nach der Pause bestimmten die Hausherren weiterhin das Spiel und erzielten nach einer schönen Kombination über Leon Utz durch Xhoi Mece das 4:0 (52.). Kurz darauf stand Sturmspitze Andre Lackner im Brennpunkt als er nach einem geschickten Zuspiel von Heinz Meier auf 5:0 erhöhte (59.). Daraufhin versuchten nun die Gäste aus dem Augsburger Raum das Ergebnis mit mehr Leidenschaft erträglicher zu gestalten, doch blieben ihre Angriffsversuche jeweils an der sicheren TSV-Deckung hängen. Nun brachte das Trainergespann Utz/Berkl Patrick Hill, Tobias Wagner und Gökhan Bayrakci, die sich quasi nahtlos einfügen konnten. In der 89. Minute zog Andre Lackner nach einem Zuckerpass von Gökhan Bayrakci auf und davon und ließ Bobingens Schlussmann Koray Köse nicht die Spur einer Chance, machte somit mit dem 6:0 das halbe Dutzend voll. Nun ja, plötzlich herrschte am Schmutterwald wieder “Friede, Freude, Eierkuchen”, was vor allem für die kommende Punktrunde einen Auftrieb geben sollte!