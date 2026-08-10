Schmuttertaler mit katastrophaler zweiten Hälfte

Öfter mal was Neues, so könnte man diese Paarung gegen die SG Mauerbach betiteln. Warum und wieso – beide Teams standen sich zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte gegenüber. Gegen den letztjährigen Tabellendritten der A-Klasse Gruppe Aichach konnten die Schmuttertaler in der ersten Hälfte noch sehr gut mithalten, wogegen in der zweiten Hälfte aufgrund der Vorbereitungsphase, konditionelle Probleme zum Vorschein traten. Schiedsrichter Emre Babuccu (Nördlingen) hatte mit dieser im Großen und Ganzen fairen Partie null Probleme ----

Nach einer Vormittag -Trainingseinheit, die zur Vorbereitungsphase der neuen Punktrunde dienen sollte, sagten sich die TSV-Verantwortlichen, warum nicht gleich noch ein Testspiel dranhängen, was mitunter als Gradmesser über den Zustand des TSV-Kaders vermitteln sollte. So zeigten die Schmuttertaler in dieser zum Teil zerfahrenen Partie, vor allem in der zweiten Halbzeit konditionelle Probleme, die mitunter auf die Vorbereitungsphase zurückzuführen sind. So gesehen konnten die Utz-Schützlinge in der ersten Hälfte seinen Kontrahenten noch Paroli bieten, mussten jedoch kurz vor dem Pausenpfiff nach einem Konter von Mauerbachs Jonas Drexler das 0:1 hinnehmen (44.). Der Knackpunkt kam unmittelbar nach dem Wiederanpfiff, als die Gäste durch einen Treffer von Julian Müller ihre Führung gar auf 0:2 ausbauen konnten (47.). Somit war bei den Schwarz-Weißen die sogenannte zweite Luft raus und kassierten nun in regelmäßigen Abständen noch 4 Gegentore, deren Torschützen Christoph Katzenberger (59.), Martin Baur (61.) und Jonas Drexel (80./88.) hießen. Bäumenheims Einwechselspieler Jago Heinisch gelang zwar in der 73. Minute das zwischenzeitliche 1:4, doch damit sollte es gewesen sein. Somit mussten die Schmuttertaler eine Woche vor Rundenbeginn eine saftige 1:6 Niederlage hinnehmen, die es nun gilt, mit gezieltem Training aus ihren Köpfen rauszubringen.