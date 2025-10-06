Schmuttertaler konnten in der Defensive überzeugen

Nunja, gegen die SG Marxheim/Gansheim zeigten sich die Utz-Schützlinge beim 5. Aufeinandertreffen sehr gut vorbereitet, denn mit einem Sieg konnten eigentlich nur die größten Optimisten rechnen. Doch im Fußball passieren halt immer wieder die tollsten Sachen, daher ist diese Sportart nach wie vor so beliebt. Mit Ausschlaggebend zu diesem Erfolg waren in diesen 90 Minuten vor allem die TSV-Defensive um ihre Chef's Laurin und Kevin Bumberger, die mitunter SGM-Torjäger Maximilian Mayr, der ja zuletzt gegen Unterringingen nicht weniger als 6 Mal ins Schwarze getroffen hatte, zu neutralisieren wußten. Solche Vorgaben brauchte zum Beispiel der Unparteiische Michael Hertle (Schwörsheim) nicht, denn seine Aufgabe war, dieses Match neutral über die Bühne zu bingen, was ihm nach den gespielten 95 Minuten trotz einiger brenzliche Situationen gut gelungen ist. ....

Was nicht ist kann noch werden, so gingen die Schmuttertaler mit diesem Slogan in dieses Match, denn mitunter hatten die Schwarz-Weißen nach zwei Niederlagen gegen die SG’ler aus der vergangenen Saison, noch etwas gutzumachen. Jedenfalls zeigten sich die TSV-Fans über diesen Sieg, der im Prinzip hochverdient war, mehr als überrascht. Nunja, die TSV'ler bestimmten in der ersten halben Stunde so ziemlich diese Partie, und hätten durch die Möglichkeiten von David Sailer (12./20.) und Kevin Bumberger (25.) gut und gerne mit 3:0 in Führung liegen können! Diese gelang jedoch in der 34. Minute auf der Gegenseite Marxheims Torjäger Maximilian Mayr mit einem Kopfball nach einem Eckstoß, der ansonsten bei der TSV-Abwehr in guten Händen war. Nach der Pause drängten nun die Hausherren gegen die defensiv stehenden Marxheimer mit Elan auf den Ausgleich, der jedoch des Öfteren von der Gästeabwehr, unter anderem nach Abschlüssen von Jago Heinisch (65.), Kevin Bumberger (68.) und Tim Groschwitz (72.) mit viel Glück verhindert werden konnte. Die Spielgemeinschaft verzeichnete dagegen in der Offensive außer einem 45 Meter-Distanzschuss in der 70. Minute, der knapp am TSV-Gehäuse vorbeirauschte, kaum eine Tormöglichkeit. In der 74. Minute brandete dann plötzlich großer Jubel am Schmutterwald auf, als Tim Groschwitz nach Zuspiel von Andre Lackner mit einem Drehschuß aus rund zwölf Metern zum 1:1 Ausgleich traf. Nun rochen die Hausherren Lunte und drängten mit aller Macht auf den Führungstreffer, dem plötzlich und etwas überraschend Einwechselspieler Yakou Camara nach Zuspiel von Leon Utz mit einem Heber über Gästekeeper Kevin Löhle gelang (90.). Nachdem nun TSV-Abwehrspieler Ismail Jabanou in der Nachspielzeit mit einer Ampelkarte vom Platz musste, hatten die Hausherren noch eine brenzliche Situation zu überstehen, wo vor allem TSV-Keeper Lukas Zangl nach Freistoß den Rebound eines Marxheimers Stürmers mit einem Reflex abwehren konnte und somit den 2. Heimdreier sicherte.