Schmuttertaler in Steinheim chancenlos ......

In der ersten Hälfte bestimmten laut TSV-Insider die Hausherren dieses Match und sorgten durch die Treffer von Michael Krieger (29.) und Fabian Balletshofer (40.) für eine beruhigende Führung. Könnte man meinen, denn nach dem Wiederanpfiff vom guten Unparteiischen bestimmten plötzlich die Gäste die Szenerie. Und siehe da, in der 55. Minute gelang Yakou Camara nach einem Eckstoß von Leon Utz, mit einem wunderschönen Kopfball der 2:1 Anschlusstreffer. So gesehen hofften die Gästefans auf den möglichen Ausgleich, der auch kurz darauf in der Luft lag. Die Gastgeber legten nach diesem Hallo-Wach-Effekt nun eine Schippe drauf, und stellten in der 59. Minute mit einem Kopfballtreffer von Fabian Balletshofer, der das 3:1 bedeutete, den alten Abstand wieder her. Nun machten die Gäste das einzig Richtige und versuchten mit einem gewissen Offensivgeist irgendwie das Ruder noch herumzureißen, was jedoch mit dem Treffer von Kevin Brückner (86.), der das 4:1 bedeutete, sein jähes Ende fand. So gesehen mussten die Schmuttertaler mit einer am Ende einkalkulierten Niederlage den Nachhauseweg antreten. Für die Schwarz-Weißen beginnt nun die heiße Phase, was im Klartext heißen soll, der Kampf um den Klassenerhalt beziehungsweise Relegation hat nun begonnen beziehungsweise ist jetzt ohne Wenn und Aber voll im Gange!

Bericht von Baran Wolfgang, TSV1894Bäumenheim