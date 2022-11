Schmuttertaler im 20. Aufeinandertreffen siegreich ..........

Dabei begann dieses 20. Aufeinandertreffen nicht im Sinne der Hausherren, denn Brachstadt zeigte gleich in der Anfangsphase mit zwei Möglichkeiten von Francesco Rainer und Daniel Thurian ihre Gefährlichkeit an (7./11.). Wie man's besser und erfolgreicher macht zelebrierten die TSV'ler in der 13. Minute, als Torjäger Metus Curkoli nach einer tollen Einzelleistung mit einem platzierten Schuss Gästekeeper und Ex-Bäumenheimer Manuel Lohmeier keine Chance ließ. Drei Minuten später hätte es gut und gerne 2:0 heißen können, doch Bäumenheims Ungar, Tamas Kövari, setzte freistehend vor dem SpVgg-Schlussmann das Spielgerät neben dem Kasten. Fast das gleiche Dilemma passierte nach einem Klassespielzug Khodabakhsh in der 32. Minute, nur er scheiterte am Gästekeeper. Nach dem Wiederanpfiff setzten die Hausherren weiter auf Offensive und hatten erneut durch Kövari die nächste Riesengelegenheit (48.). Nunja, wer solche Möglichkeiten vergibt braucht sich eigentlich nicht wundern, dass irgendwie der Schuss nach hinten los geht, wie zum Beispiel in der 65. Minute, wo Daniel Thurian den vermeintlichen Ausgleichstreffer erzielte, doch zum Glück für die Schmuttertaler sprang der Ball von der Unterkante der Querlatte ins Feld zurück (oder war er doch hinter der Linie - Fragezeichen). Kurz darauf musste der fast 50-jährige (!) Heim-keeper Norbert Raruk Kopf und Kragen riskieren, ehe die Sönmez-Schützlinge unmittelbar darauf, nach einem überlegten Spielzug über Kövari durch Farhad Khodabakhsh, das viel umjubelte 2:0 gelang (70.). So kann Fußball sein, doch die Gäste gaben sich deswegen noch lange nicht geschlagen und erzielten nach einem Eckball mit einem präzisen Kopfball von Thomas Eisenbarth den 2:1 Anschlusstreffer (74.). Jetzt gaben die Kesseltaler die Devise "Alles oder Nichts" aus, doch Bäumenheims Abwehr um ihren überragenden Danijel Vrbanec stand wie eine Mauer. Außer in der 85. Minute, wo Patrick Ferber in aller höchster Not vor dem einschussbereiten SpVgg-Spielertrainer Daniel Thurian den Ausgleich zu verhindern wusste. So gesehen war die Freude am Schmutterwald nach dem Schlusspfiff vom Unparteiischen unüberhörbar, was im gleichen Atemzug dem TSV-Fans den Puls beziehungsweise das Herz höher schlagen ließ. .......

Bericht von Baran Wolfgang,TSV1894Bäumenheim