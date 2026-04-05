Schmuttertaler holen wohl oder übel einen Punkt

So gesehen gab’s im eigentlichen Sinne über diese ersten 45 Minuten mehr oder weniger kaum was Positives zu berichten, außer, das TSV-Keeper Lukas Zangl mit einem Riesenreflex das 0:0 in den Pausenpfiff retten konnte. Nach dem Wiederanpfiff des Unparteiischen zeigten sich dann die beiden Teams etwas verbessert, denn mitunter konnten die Zuschauer zwei Tore bejubeln, was ja im Fußballsport das eigentliche Salz in der Suppe bedeutet. Den Anfang machten dabei die Hausherren, als Johannes Seitz nach einem Eckstoß von Patrick Zengerle in der 64. Minute völlig frei zum Kopfball kam, schon war deren 1:0 Führung perfekt. Hierbei sah jedoch die TSV-Abwehr nicht gerade zum Besten aus, denn mit einer konsequenteren Manndeckung wäre dieser Treffer sicher vermeidbar gewesen! Aber laut Adam und Riese lebt der Fußball irgendwie von Fehlern, denn ansonsten ginge sozusagen jedes Spiel torlos über die Bühne. Im Prinzip wäre dies für die Fans fatal, so gesehen hatten plötzlich die zirka 45 TSV-Anhänger in der 73. Minute allen Grund zum Jubeln, als Andre Lackner, ebenfalls nach einem Eckstoß von Leon Utz, zum 1:1 Ausgleich traf. In der Schlussphase rettete dann Kaisheims Torhüter Dean Dorfmüller, mit einer Glanzparade bei einem Kopfball von Andre Lackner seiner Mannschaft am Ende noch den verdienten Punkt. Auf der Gegenseite das Gleiche in Grün, als TSV-Keeper Zangl nach einem Konter auf der Linie klären konnte. So gesehen trennten sich die beiden Teams mit einem gerechten 1:1 Unentschieden.