Schmuttertaler gewinnen zum Saisonauftakt 

Kaum hatte der Unparteiische dieses sogenannte Eröffnungsspiel freigegeben, verzeichneten die Hausherren durch Andre Lackner mit einem Freistoßkracher, der aus rund 25 Metern an die Querlatte landete, ihre erste Möglichkeit (2.). Bäumenheim war nach dieser gelungenen Aktion schon mal im Angriffsmodus, und wären nach einer gut getimten Flanke von Leon Menzel durch Tim Groschwitz in der 5. Minute fast in Führung gegangen. Aber auch die Gäste konnten Akzente setzten, als zum Beispiel Jan Brandner mit einem Distanzschuss TSV-Keeper Lukas Zangl prüfte (20.). Zwei Minuten später mussten die Hausherren nach einem kapitalen Abwehrfehler sogar das Glück in Anspruch nehmen als die Gäste in Person von Johannes Volk mit viel Leichtsinn eine Riesenmöglichkeit vergeigten! In der 30. Minute dann plötzlich der große Auftritt von Leon Menzel, als er die Gästeabwehr zu Statisten erklärte, mit einem überlegten Rückpass Andre Lackner in Szene setzte, schon war mit dem 1:0 der erste Saisontreffer perfekt. Kurz vor dem Pausenpfiff fast das 2:0, durch Groschwitz, doch Gästekeeper Jonas Dirschinger konnte dessen Kopfball zunichtemachen. Nach der Pause trat nun der größte Gegner in Erscheinung – die Hitze – die den Akteuren mehr oder weniger zu schaffen machte! So gesehen verflachte diese Partie, wo nun verständlicherweise die Strafraumszenen kaum mehr in Erscheinung traten. Außer in der 70. Minute, als die ansonsten sichere TSV-Abwehr nicht ganz bei der Sache war, Gästestürmer Maximilian Kulzer mit dem 1:1 Ausgleich diese Unachtsamkeit rigoros bestrafte. Nun ja, so kann eben der Fußball sein, hart aber auch irgendwie gerecht. Nun versuchten die Schmuttertaler mit aller Gewalt dieses Spiel noch mal eine Wendung zu geben, und siehe da, plötzlich gelang dem lauffreudigen TSV-Spielertrainer Leon Utz in der 90. Minute nach mehreren Einschussmöglichkeiten mit einem satten Schuss aus zirka acht Metern der vielumjubelte 2:1 Siegtreffer. So gesehen waren zumindest die TSV-Fans mit dem Saison-Auftakt zufrieden.