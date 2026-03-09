Schmuttertaler gelingt Revanche für Vorrunden-Niederlage

Nachdem die Vorbereitungsphase der Schmuttertaler nicht gerade euphorisch (2 Niederlagen) verlaufen ist, wurde die Erwartungshaltung gegen die Spielgemeinschaft Eintracht Tagmersheim schon etwas heruntergeschraubt. Doch zumeist kommt es anders als man denkt, denn nach den gespielten 90+5 Minuten zeigten sich Schwarz-Weißen samt ihrer Fangemeinde über die gute Leistung mehr als überrascht. Vor allem konnte die TSV-Offensive überzeugen, was ja mitunter im Fußball oft der ausschlaggebende Punkt sein sollte. Aber auch die Defensivabteilung um ihre Strategen Laurin und Kevin Bumberger zeigten eine sehr gute Leistung. Referee Johann Dollinger (Wechingen) passte sich dem guten Spielniveau an und hatte somit mit dieser fairen Partie Null Probleme. ---

Die im Prinzip favorisierten Gäste setzten in der 7. Minute mit einem Distanzschuss, der jedoch über das TSV-Gehäuse landete, ihr erstes Ausrufezeichen. Bäumenheim antwortete daraufhin mit gezielten Angriffen, und ging in der 13. Minute nach einer gut getimten Flanke von Andre Lackner durch Tim Groschwitz, der aus rund 12 Metern das Spielgerät trocken in das lange Ecke setzte, mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer zeigte in der TSV-Offensive Wirkung und bestimmten nun diese Partie, mussten jedoch in der 30. Minute bei einem erneuten Distanzschuss der Gäste auf der Hut sein. Quasi mit dem Halbzeitpfiff hätten die Hausherren nach einer Ecke von Danijel Vrbanec mit einem Kopfball von Lackner fast das 2:0 erzielt, doch die Gästeabwehr konnte mit vereinten Kräften diese Möglichkeit zunichtemachen. Aber aufgeschoben ist ja be-kanntlicherweise nicht aufgehoben, denn unmittelbar nach der Pause gelang dem agilen TSV-Spielmacher Danijel Vrbanec mit einem wunderbaren Freistoß vom Sechzehnmetereck die viel umjubelte 2:0 Führung (47.). Die Gäste bekamen nun mehrmals Probleme, so wie in der 61. Minute, als Patrick Knoben nach einer tollen Einzelleistung fast das 3:0 erzielt hätte. Kurz darauf musste dann der an sich fast arbeitslose TSV-Keeper Lukas Zangl bei einer tollen Möglichkeit der Gäste Kopf und Kragen riskieren (68.). Fünf Minuten später hatte die ansonsten gute TSV-Abwehr das Glück auf ihrer Seite, als die Eintracht-Stürmer einer Riesenmöglichkeit nachtrauerten. Dies war jedoch deren letzte Torchance, denn nun übernahmen die Schmuttertaler das Zepter, und hätten in der 80. Minute mit einem Kopfball von Kevin Bumberger nach einer Vrbanec-Ecke fast das 3:0 erzielt, doch Gästekeeper Tobias Lang hatte was dagegen. Doch die Utz-Truppe ließ nicht locker und setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt, als Einwechselspieler Yakou Camara nach einer Ballstafette über Tim Groschwitz und Andre Lackner das hochverdiente 3:0 erzielte, was zugleich auch der Endstand bedeuten sollte.