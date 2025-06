Schmuttertaler gehen im Kesseltal leer aus ......   

Es gibt Spiele die sollte man schnellstens zu den Akten legen, aber es gibt auch Spiele die man irgendwie nicht vergessen sollte, so am 25. Spieltag das Match Brachstadt gegen Bäumenheim. Warum und wieso, ist leicht zu erklären. Trotz der hohen Brisanz in Punkto Klassenerhalt, konnten die Schmuttertaler nach dieser knappen Niederlage irgendwie zufrieden sein, denn nach der Bekanntgabe, dass es in dieser Saison keinen Absteiger geben sollte, haben sich diese 90 Minuten erübrigt, was heißen soll, der TSV Bäumenheim spielt auch in der nächsten Saison in der A-Klasse. Dies sollte jedoch für Referee Wolfgang Beck (Wechingen) in keinster Weise ein Maßstab gewesen sein, denn dessen Aufgabe war, dieses sogenannte “Freundschaftsspiel” ohne große Schwierigkeiten über die Runden zu bringen, was ihm trotz einiger Ungereimtheiten sehr gut gelungen ist. .........

Dabei begann dieses 24. Aufeinandertreffen (9 TSV-Siege - 5 Remis - 10 Niederlagen - Torverhältnis 35:46) für die Gäste mit einer guten Möglichkeit, doch Leon Utz scheiterte am überragenden Heimkeeper Denis Boros (3.). Kurz darauf musste Marco Plhak mit letztem Einsatz einen Angriff der Kesseltaler unterbinden (7.), ehe der Führungstreffer von Benedikt Thurian zur Realität wurde (9.). Kurz darauf fanden Jago Heinisch (12.) und Leon Menzel (17.) im Heimkeeper Denis Boros ihren Meister. Dagegen versemmelte Brachstadt’s Benedikt Thurian in Minute 30 kläglich eine Riesenmöglichkeit, wogegen Leon Utz nach einem tollen Angriff über Leon Menzel, Jago Heinisch und Tim Groschwitz erneut am SpVgg-Schlussmann scheiterte (45.). Nach der Pause versuchten nun die Gäste mit Pressing die Heimmannschaft unter Druck zu setzten, doch dieses Unterfangen scheiterte bereits in der 49. Minute, als sich erneut Thurian durchsetzte, Nikolai Poppele in Szene setzte, schon hatte das 2:0 seine Gültigkeit. Nun war auf Seiten der Gäste guter Rat teuer, und versuchten nun mit aller Macht die Heimelf aus der Fassung zu bringen. Das dadurch im Abwehrbereich die Unordnung einkehren sollte, dies konnte man an den fünf Fingern ablesen. So gesehen vergaben die Kesseltaler in Person von Joshua Poppele mehrere Möglichkeiten um ihre Führung auszubauen (63./65.). Auf der anderen Seite hatte Bäumenheims Yakou Camara Riesenpech, als sein platzierter Schuss von der Linie gekratzt wurde (75.). Aber auch Gästekeeper Andre Lackner stand nun mehrmals im Brennpunkt, so dass dieses Match in der Schlussphase spannungsgeladen über die Bühne gehen sollte. Dafür sorgte zunächst Jago Heinisch mit einem 20-Meter-Freistoß, der am Aluminium landete. Den Rebound nach einer Zwischenablage von Chris Kitzinger drückte zur Freude der TSV-Fans Leon Utz zum 2:1 Anschlusstreffer über die Linie (90.). Nun setzten die Gäste in dieser 8 minütigen Nachspielzeit die Heimelf noch gehörig unter Druck, doch der Ausgleichstreffer wollte oder sollte nicht mehr fallen. Nun gut, am Ende konnten die Kesseltaler einen im Großen und Ganzen verdienten Dreier an ihrer Fahne heften, für die Schmuttertaler war’s hingegen, sagen’s wir mal auf bayerisch, ein beschissener Samstagnachmittag – Punkt - Aus.