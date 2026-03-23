Schmuttertaler gegen Unterringingen torlos

Nach dem souveränen Auftaktsieg gegen die Eintracht T.R.B. hofften die TSV-Fans gegen den TSV Unterringingen ebenfalls auf einen Dreier. Mitunter sollte auch noch der Vorrundensieg, wo die Schmuttertaler bei den Kesseltalern mit 6:4 die Oberhand behalten konnten, die Hoffnung auf einen Erfolg bestätigen. So gesehen gingen die Utz-Schützlinge mit viel Selbstvertrauen beziehungsweise Engagement in dieses Match, hatten jedoch zumeist gegen die kampfstarken Gäste das Nachsehen! Heißt im Klartext, die Schwarz-Weißen zeigten geradezu im Aufbauspiel zum Teil technische Mängel verbunden mit katastrophalen Abspielfehlern. Dagegen zeigte sich die TSV-Defensive sehr stabil, wurde jedoch von der schwachen Offensive der Kesseltaler kaum gefordert. Das gleiche galt für den Unparteiischen David Fischer (TSV Oettingen), der in dieser fairen Partie kaum vor Problemen gestellt wurde

Bäumenheim versuchte gleich in der Anfangsphase Druck aufzubauen, doch die jeweiligen technischen Mängel machten zumeist einem konstruktiven Aufbauspiel einen Strich durch die Rechnung. So gesehen verbuchten die Platzherren erst in der 15. Minute durch Leon Utz eine Möglichkeit, die jedoch nicht den gewünschten Erfolg brachte. Auch die Kesseltaler hatten im Offensivbereich so ihre Probleme, und setzten in der 22. Minute ihren einzigen Nadelstich in Halbzeit eins, als Edin Nuraj nach einem Konter fast erfolgreich gewesen wäre. Nach einer gespielten halben Stunde wäre um ein Haar Tim Groschwitz das 1:0 gelungen, doch sein Heber landete über dem Gästetor. Nach der Pause hatten urplötzlich die TSV-Fans den Torschrei schon auf den Lippen, doch Andre Lackners platzierter Schuss konnte der gute Gästetorhüter Jochen Mittring mit einer Glanzparade zur Ecke klären (46.). So auch in der 60. Minute, als Leon Utz mit einem tollen Schuss aus spitzem Winkel am TSVU-Goalie scheiterte. Kurz darauf schaltete sich TSV-Abwehrspieler Patrick Ferber mit in den Angriff ein, hatte jedoch mit seinem Abschlus ans Außennetz nicht gerade das Glück gepachtet (65.). Dies fehlte aber auch Andre Lackner in der 70. Minute, als er knapp an einen Flankenball vorbeirauschte. Auf der Gegenseite verzeichneten dann die Gäste in der 80. Minute plötzlich eine Möglichkeit, die jedoch etwas überhastet vergeben wurde. Nun brachte Trainer Utz mit Yakou Camara einen frischen Mann für die Offensive, und fast hätte er mit einem sogenannten verunglückten Flankenball den Führungstreffer erzielt. Doch im Fußball zählen nicht “Hätte, Wenn und Aber” sondern ganz einfach die nackte Zahlen, und dass sind nun mal die Tore. Solches wäre in der Schlussminute fast den Gästen gelungen, als Phillipp Weng das Spielgerät knapp über das Gehäuse vom fast arbeitslosen TSV-Keeper Lukas Zangl setzte.