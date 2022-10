Schmuttertaler gegen Bissingen auf Wiedergutmachungskurs .........

Gegen den derzeitigen Tabellenführer hatten die Schmuttertaler nach der verhee-renden Niederlage vom vergangenem Spieltag bei der SG Mödingen/Fininngen schon etwas gegenüber seinem Stammpublikum gut zumachen. Nunja, mitunter schaute ja die Bilanz gegen die Kesseltaler nach 8 Pflichtspielen mit drei Siegen, drei Remis und zwei Niederlagen eigentlich recht ordentlich aus. Klar ist aber auch, dass die Vorausset-zungen auf ein positives Ergebnis aufgrund der immer wieder auftretenden Unregel-mäßigkeiten im TSV-Kader, nicht gerade zum Besten bestellt waren. Doch mit Kampf und unbändigem Willen boten die Sönmez-Schützlinge dem Spitzenreiter die Stirn, mussten jedoch am Ende eine recht unglückliche Niederlage hinnehmen. Der Unpartei-ische Gerd Borowitschka (Wellheim-Konstein) zeigte sich recht leger, hatte sozusagen diese im Großen und Ganzen faire Partie sehr gut im Griff.

In den ersten zwanzig Minuten war diese Partie so ziemlich ausgeglichen, wobei TSV-Abwehrspieler Patrick Ferber in der 20. Minute nach einem Eckball das Spielgerät von der Linie klären musste. Riesenpech hatte kurz darauf Oldie Hannes Schmidt mit einem Kracher, der von der Unterkante ins Feld zurücksprang (26.). Eine Minute zuvor musste Abwehrspieler Markus Liehr verletzungsbedingt vom Platz - eigentlich Pech hoch drei. Nunja, sogesehen hatten die Kesseltaler zwei Minuten später das Glück auf ihrer Seite, als ihr Spielmacher Felix Reiter der 0:1 Führungstreffer gelang. Bäumenheim ließ sich jedoch durch den plötzlichen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen und erzielte in der 45. Minute nach einem Eckstoß von Danijel Vrbanec mit einem Kopfball von Metus Curkoli der verdiente 1:1 Ausgleichstreffer. Nach der Pause sahen die zirka 100 Zuschauer weiterhin eine ausgeglichene Partie. Zum einen musste der 49 jährige Ersatzkeeper Norbert Raruk in der 70. Minute seine ganze Sprungkraft in die Waagschale werfen, und verhinderte somit den Führungstreffer des Spitzenreiters. Kurz darauf scheiterte TSV-Goalgetter Metus Curcoli in einer Eins zu Eins Situation am starken Schlussmann Lukas Reiter der Kesseltaler (72.), wie auch Einwechsel-spieler Tobias Wagner 120 Sekunden später bei einer Möglichkeit einen Schritt zu spät kam. Nunja, so kam es wie es kommen musste, als Sebastian Kommer in der 87. Minute nach einer Unachtsamkeit in der TSV-Abwehr der etwas schmeichelhafte 1:2 Siegtreffer gelang.