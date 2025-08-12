Schmuttertaler feiern im 3. Testspiel ihren ersten Erfolg ..... 

Nach dem Kracherspiel der vergangen Woche in Bayerdilling zeigten sich die Schmuttertaler vor zirka 100 Zuschauer diesmal in Punkto Toreschießen etwas zurückhaltender. Nun gut, nicht immer kann man davon ausgehen, dass Tore wie am Fließband geschossen werden beziehungsweise fallen. Dagegen zeigten sich die Hausherren im Defensivbereich etwas stabiler, was am Ende auch mit den knappen Erfolg gegen den Klassenkonkurrent belohnt wurde. Sei’s drum, im Fußball ist es nach wie vor wie beim Wetter “hier kann sich manchmal alles zum Guten oder Bösen wenden”. Dieser Spruch galt zum Beispiel für dem Unparteiischen nicht, denn Josef Eubel aus Genderkingen zeigte sich wie immer mit seiner ruhigen Art bis auf ein paar Nickligkeiten souverän.

Die Hausherren begannen gleich mit Elan und hatten in der 7. Minute mit einem Distanzschuss vom Oldie Tobias Wagner, der jedoch das verwaiste Gästetor verfehlte, eine Riesenmöglichkeit. Bäumenheim machte weiterhin Druck und nach einer gut getimten Flanke von Jeremy Kole scheitere Moussa Soumah mit einer Klasse-Direktabnahme am überragenden Gästekeeper Dean Dorfmüller (16.). Von den Gästen sah man in den ersten 45 Minuten kaum Offensivszenen, wogegen Bäumenheims Andre Lackner in der 22. Minute mit einem Freistoß und in der 45. Minute mit einem Flachschuss in Kaisheims Keeper jeweils seinen Meister fand. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff gingen dann die Gäste etwas überraschend nach einem gekonnten Spielzug durch Benedikt Bühler mit 0:1 in Führung. Ersatzkeeper Jago Heinisch, der ansonsten einen ruhigen Sonntagnachmittag verbrachte, war hier chancenlos. Bäumenheim zeigte sich nun etwas konsterniert und musste bis zur 61. Minute warten, ehe Kevin Bumberger nach einem Eckstoß von Leon Utz mit einem Klassetreffer aus rund 18 Metern dem Gästekeeper keine Chance ließ. Die Utz-Schützlinge zeigten danach einige gekonnte Spielzüge, die jedoch zumeist an der stabilen Gästeabwehr endeten. Außer in der 74. Minute, als Laurin Bumberger mit einem Traumpass Sturmspitze Andre Lackner auf die Reise schickte, und dieser mit einem verlängerten Kopfball dem verdutzten Gästekeeper keine Abwehrchance ließ. Die eifrigen Kaisheimer ließen sich jedoch nicht hängen und versuchten nun mit langen Bällen irgendwie die TSV-Abwehr zu überwinden, die trotz einiger Schwierigkeiten den Druck jedoch standhalten konnten, und somit ihren ersten Testspielsieg feiern durften.

Bericht von Baran Wolfgang, TSV1894Bäumenheim