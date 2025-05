Schmuttertaler enttäuschen auf der ganzen Linie .........   

Schon in der Anfangsphase versuchten die Schmuttertaler das Heft in die Hand zu nehmen, was bedeuten soll, gegen den Tabellenletzten verzeichneten die Schmutter-taler in der 5. Minute durch Yakou Camara eine Möglichkeit, die jedoch am Außennetz landete. Mertingens erster Angriff brachte dagegen den Führungstreffer, als sich die TSV-Abwehr über die rechte Seite überrumpeln ließ und Mittelstürmer Peter Niebler mit einem platziertem Schuss Heimkeeper Jens Ludwig keine Chance ließ (9.). Bäumenheim versuchte nun dagegenzuhalten, musste jedoch bis zur 44. Minute, ohne eine ein-zige Möglichkeit erspielt zu haben, warten, ehe Tim Groschwitz mit einer genialen Einzelleistung Gästekeeper Johannes Hörr keine Abwehrchance ließ. Nach der Pause zeigten beide Mannschaften einen außergewöhnlichen schlechten Fußball, wo hüben wie drüben nennenswerte Strafraumszenen mehr als Mangelware waren! Außer in der 56. Minute, als Leon Menzel mit einem Flachschuss den aufmerksamen Gästekeeper Johannes Hörr prüfte. So gesehen sahen die zirka 100 Zuschauer(rinnen) eine Partie die keinem vom Hocker reißen sollte. Als sich nun “Alle” mit einem im Prinzip gerechtem Unentschieden abgefunden haben, schlug Mertingen’s Torschütze Siegi Mathie mit einem Distansschuss aus rund 18 Metern zu, der unhaltbar flach in die linke untere Ecke einschlug. Bäumenheim versuchte nun samt Torhüter Ludwig, der sich mit in dem Angriff einschaltete, noch zum Ausgleich zu kommen, doch zum Leidwesen der TSV-Fans bieb es leider nur beim Versuch. Nunja, so gesehen haben die Schmuttertaler etwas mehr als leichtfertig einen Machtball zum Klassenerhalt vergeben, der sich am Ende, wie einst aus der mysteriösen Saison 2006/07, noch bösartig rächen könnte.