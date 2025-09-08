Schmuttertaler drehen diesmal den Spieß um .......... 

Wie sich die Zeiten doch ändern, so auch im Spiel gegen die neuformierte Mannschaft aus Unterringingen. Nach einem Aderlass bei den “Kesseltalern”, wo unter anderem deren Vereinsführung gezwungenermaßen eine Saison zuvor ihre Mannschaft vom Punktspielbetrieb abmelden mussten, kam es nun wieder zur Neuauflage beider Teams. Dabei hatten die Schmuttertaler laut TSV-Insider, noch ein mulmiges Gefühl von ihrem ersten Aufeinandertreffen aus der Saison 2014/15, wo es am Schmutterwald eine bösartige 0:5 Heim-Klatsche hagelte, die sich gewaschen hatte. Gut, was war ist Schnee von gestern, doch irgendwie mussten die Utz-Schützlinge ihre lehren darausgezogen haben, denn das Endergebnis sprach am Ende für die Gäste aus der Industriegemeinde. Solche Vorsätze brauchte zum Beispiel Referee German Galgenmüller (Donaualtheim) nicht, hatte jedoch mit der zum Teil hitzigen Partie mehr Probleme als ihm lieb war. .....

Für die Gäste begann diese Partie mit einem klassischen Start, denn bereits in der 6. Minute konnte Andre Lackner mit einem Heber Heimkeeper Elvis Berisha überwinden. Doch bereits sechs Minuten später gelang Unterringingens Armend Nuraj mit einem Kopfball der 1:1 Ausgleichstreffer. Dieses Gegentor brachte die Gästeabwehr etwas durcheinander, was prompt nach hartem Einsteigen von Kevin Bumberger zu einem Foulelfmeter führte, den Lukas Mittring sicher verwandeln konnte (24.). Wie dem auch sei, Bäumenheim versuchte jetzt irgendwie das Heft in die Hand zu nehmen, was jedoch nur teilweise gelang. So mussten die TSV-Fans bis zur 41. Minute ausharren, ehe Tim Groschwitz nach Zuspiel von Lackner mit einem Bombenschuss der 2:2 Ausgleich gelang. Als nun “Alle” mit einem Remis zur Pause rechneten, blieb bei dem Unparteiischen nach einem Foulspiel am Gästekeeper Lukas Zangl, die Pfeife stumm. Jochen Mittring war’s irgendwie schnuppe und drückte das Spielgerät zur erneuten Führung über die Linie. Nach dem Wiederanpfiff kam nun Ersatzkeeper Luca Bügelsteiber für den verletzten Lukas Zangl zu seinem ersten Einsatz in der TSV-Ersten. Die Gäste drückten nun zur allgemeinen Überraschung ihren Stempel auf, und erzielten nach einem weiten Einwurf vom stark spielenden Laurin Bumberger durch Ismail Jabanou den 3:3 Ausgleich (56.). Bäumenheims Mittelfeldachse um ihren Einwechselspieler Danijel Vrbanec zeigte sich jetzt präsent und bestimmten nun eindeutig die Szenerie. So gesehen stand plötzlich TSV-Goalgetter Tim Groschwitz mit seinen beiden erzielten Toren im Mittelpunkt, was zugleich eine 3:5 Führung für die Gäste bedeutete (62./67.) Nunja, nun schlich sich irgendwie Bruder Leichtfuß in die zuvor sattelfeste TSV-Abwehr ein, was Frederik Papp mit dem 4:5 Anschlusstreffer bestrafte (72.). Klar, dass die Kesseltaler nun den “Braten” rochen, und versuchten daher mit längen Bällen noch zum Ausgleich zu kommen. Doch Bäumenheims Abwehr um Plhak, Ferber und Menzel zeigten sich jetzt wieder einigermaßen gefestigt, zudem setzten die TSV’ler einige Nadelstiche, wo mitunter auch der entscheidende Treffer fallen sollte. Nach einem schönen Spielzug schickte Jeremy Kole Sturmspitze Andre Lackner auf die Reise, seine abschließende gut getimte Flanke knallte Einwechselspieler Muossa Soumah mit einer sehenswerten Direktabnahme zur Freude seiner Mitspieler und Fans zum 4:6 Endstand in die Maschen!