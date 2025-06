Schmuttertaler das Zünglein an der Waage ...... 

Im letzten Saisonspiel trafen die Schmuttertaler auf den SV Wortelstetten, der noch immer die Möglichkeit hatte, über die Relegation in die nächst höhere Klasse aufzusteigen. So gesehen bekam dieses Match einen anderen Aspekt, was heißen soll, die Utz-Truppe könnte plötzlich das Zünglein an der Waage spielen. Nämlich, die Konstellation ergab, wenn die TSV’ler einen Punkt gegen ihren Gegner ergattern sollten, zeitgleich Marxheim gegen Mertingen siegen würde, nunja, dann wäre die Langhammer-Truppe plötzlich in der Relegation. Das dies jedoch ein schwieriges Unterfangen werden würde, das sollten die gespielten 90 Minuten zeigen beziehungsweise bringen, wo mit-unter Schiedsrichter Kazim Temizel (TSV Nördlingen) mit seinem im Großen und Ganzen ordentlichen Auftritt ebenfalls das Zünglein an der Waage spielen sollte (siehe beim Siegtreffer, mit einem mehr als zweifelhaftem Freistoß). .................

Gegen den Favoriten vom Zusamtal machten überraschenderweise die Hausherren in der Anfangsphase das Spiel, und hätten durch die Möglichkeiten von Danijel Vrbanec und Leon Menzel mit 2:0 in Führung liegen können (15./17.). Diese gelang in der 23. Minute als Menzel mit einem direkt verwandelten Eckstoß zum 1:0 traf. Doch die Gäste schlugen 180 Sekunden später mit dem 1:1 Ausgleichstreffer von Jonas Schindler brutal zurück. Danach nahmen die beiden Teams etwas die Fahrt raus. Kurz vor dem Pausenpfiff verzeichneten die Männer aus dem Zusamtal ihrerseits durch Jonas Wünsch, der am gut reagierenden TSV-Keeper Leon Utz scheiterte, und Tobias Fech mit einem Linksschuss, der am langen Eck vorbeirauschte, zwei gute Möglichkeiten (43./45.). Aber auch die Bäumenheimer sahen nicht Tatenlos zu, und kreierten zunächst durch Luca Utz eine Riesenmöglichkeit (45.+1). Kurz darauf hatten Danijel Vrbanec mit einem tollen Freistoß, den der Gästetorhüter Kevin Miller an die Querlatte lenken konnte (45+3), und mit einem Kopfball von Tim Groschwitz, nicht das nötige Glück auf ihrer Seite (45+5). Nach dem Wiederanpfiff vom guten Unparteiischen bestimmten seltsamerw-eise wiederum die Hausherren das Match und hätten nach einer gut getimten Flanke von Tim Groschwitz das 2:1 erzielen können, doch der quirlige TSV-Angreifer Yakou Camara kam hier einen Schritt zu spät (50.). Die nächsten Möglichkeiten verzeichneten mit Danijel Vrbanec (75.), Yakou Camara (77.) und Luca Utz (78.), erneut Schwarz-Weiß-Spieler. Auf der Gegenseite versemmelte Jonas Schindler aus einer vermeintlichen Abseitsstellung eine Riesenmöglichkeit (85.). Nunja, plötzlich kamen nun die Wortelstettener etwas in Zeitnot, denn nur mit einem Sieg stand der eigentliche Weg zur Relegation offen. Nichtsdestotrotz hatte plötzlich der angeschlagene TSV-Torjäger Andre Lackner, der kurz zuvor eingewechselt wurde, das 2:1 auf dem Fuß, doch zum Leidwesen der TSV-Fans landete das Spielgerät am langen Eck im Toraus (88.). Als nun eigentlich “Alle” mit einem Unentschieden rechneten, passierte in der 95. Minute noch das Unmögliche, als Wortelstettens Tobias Fech mit einen 35 Meter-Freistoß flach (!) zum vielumjubeltem 1:2 Siegtreffer traf. Trotz alldem muss man der Heimelf, vor allem im Defensivbereich, ein überaus gutes Spiel bestätigen, den Gästen aus dem Wertinger Landkreis dagegen zur Vize-Meisterschaft gratulieren, was zuguterletzt den Weg zur Aufstiegsrelegation freimachte.