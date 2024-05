Schmuttertaler bleiben weiterhin glücklos 

(BW) Nach der unglücklichen Niederlage vom vergangenem Spieltag gegen die "Zweite" vom Lokalrivalen FC Mertingen hatten sich die Schmuttertaler vorgenommen beim Tabellenzweiten der Spielgemeinschaft Lutzingen/Unterliezheim irgendwie diese Scharte auszuwetzen. In den ersten 45 Minuten zeigten sich die Utz/Zerle-Schützlinge auch von ihrer besten Seite, um dann wie schon in dieser Saison des Öfteren der Fall war, in Halbzeit zwei etwas einzubrechen. Dieses Problem hatte zum Beispiel Schiedsrichter Alexander Schmid (FC Donauried) nicht, und leitete diese im Prinzip sehr faire Partie mit großer Übersicht. ...............

Bäumenheim zeigte sich in den Anfangsminuten sehr präsent, und ging nach einem Eckball von Leon Utz mit einem Kopfballtreffer von Marco Plhak in der 13. Minute mit 0:1 in Führung. Der heißgehandelte Top-Favorit um die Vergabe des Vizemeistertitels, die SG Lutzingen, zeigte sich danach wenig beeindruckt und erzielte nach einem unnötigen Ballverlust im TSV-Mittelfeld durch Patrick Öxler den 1:1 Ausgleichstreffer (20.). Danach erspielten sich die Schwarz-Weißen bis zur Pause eine optische Überlegenheit, ohne jedoch zu nennenswerte Torchancen zu kommen. Nach der Pause sah sich die Heimelf in einem etwas besseren Spielmodus, was mitunter durch die Treffer von Michael Hochstädter (47.) und Dennis Mantai (81.) auch belohnt wurde. Laut TSV-Insider waren jedoch diese Gegentore bei genauer Analyse mehr als vermeidbar. Doch hätte, wenn und aber zählen nicht, sondern nur die nackten Zahlen, und das sind nun mal die Tore. Für die Schmuttertaler heißt es nun für das kommende Sechspunktematch gegen den SC Mörslingen, alle Kräfte zu bündeln, um diese Partie irgendwie erfolgreich über die Bühne zu bringen.