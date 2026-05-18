Schmuttertaler bleiben in der Spur

Gegen die favorisierten Kesseltaler zeigten die Schmuttertaler weiter ansteigende Form, was im Klartext heißen soll, Bäumenheim konnte auch in spielerischer Hinsicht überzeugen. So gesehen waren die zahlreichen TSV-Anhänger nach dem verdienten Punktgewinn von ihrer Mannschaft ziemlich angetan, denn wie schon des Öfteren erwähnt, mit einer taktisch, klugen Einstellung lassen sich auch Berge versetzen. Schwierigkeiten hatte dagegen Referee Egon Betzler (Deiningen), der vor allem in Halbzeit zwei mehrmals mit seinen Endscheidungen beim TSV-Anhang keine Zustimmung fand. ----------

Bäumenheim zeigte sofort an “wo der Barthel den Most holt”, und bestimmte weitgehend dieses Match. Vor allem in der ersten Hälfte vergab die TSV-Offensive mit Janik Bumberger und Andre Lackner zum Leidwesen ihrer Fans gute Möglichkeiten, die mitunter bei etwas mehr Cleverness zu Toren hätten führen müssen. Hätte, Wenn und Aber zählen jedoch nicht im Fußball, sondern Fakten, und das sind halt nun mal Tore. Nach der Pause zunächst der gleiche Ablauf: Bäumenheim machte weiterhin das Spiel und ging folgerichtig in der 58. Minute mit 0:1 in Führung. Nach einem Foulspiel an Tim Groschwitz blieb dem Schiedsrichter keine andere Wahl, als auf den ominösen Punkt zu zeigen. Groschwitz ließ Heimkeeper Lukas Rieder bei seiner Ausführung keine Chance und brachte somit seine Mannschaft mit 0:1 in Führung. Diese hatte jedoch nur einen Bestand von genau 180 Sekunden, denn nach einer verunglückten Rückgabe, war Bissingens Torschütze Daniel Braun zur Stelle und setzte das Spielgerät zum 1:1 Ausgleich in die Maschen. Bäumenheim war nun etwas konsterniert und musste eine gewisse Überlegenheit der Kesseltaler über sich ergehen lassen. Als sich die Gäste nun wieder einigermaßen erholt haben, musste plötzlich Xhoi Mece wegen wiederholtem Foulspiel in der 77. Minute mit einer Ampelkarte vom Feld, die jedoch laut TSV-Insider etwas übertrieben war. Sei’s drum, für die Schwarz-Weißen hieß nun die Devise, hinten dichtmachen, und vorne auf das gewisse Glück hoffen. So gesehen konnten die Utz-Schützlinge die letzten Minuten ohne großen Schaden überstehen, und hätten fast kurz vor dem Schlusspfiff den Siegtreffer erzielt, doch Groschwitz fehlte bei einer Möglichkeit das sogenannte Quäntchen Glück! Nun gilt es am Pfingstsamstag gegen die nächste Mannschaft aus dem Kesseltal, die SpVgg Brachstadt, mit der gleichen Mentalität zu Werke gehen, um das letzte Saison-Heimspiel siegreich zu gestalten.