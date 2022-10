Schmuttertaler besiegen Mörslingen im Sechspunktematch

Nunja, gegen Mörslingen sollte nun endlich mal wieder ein Dreier her, so die Ver-antwortlichen der Abteilung Fußball. Nach den bisherigen sechs Pflichtspielen, wo ja die Schmuttertaler immerhin vier Mal als Sieger den Platz verlassen konnten, sollte dies nicht gerade unrealistisch sein. So gesehen fuhren die Sönmez-Schützlinge mit einer ge-wissen Portion Selbstvertrauten in den Dillinger Landkreis, in der Hoffnung in diesem sogenannten Sechspunktematch bestehen zu können. Die Voraussetzungen waren zwar nicht gerade gut gesinnt, denn mitunter fehlten die Abwehrspieler Markus Mordstein und Markus Liehr (verletzt), im Mittelfeld Leon Menzel und Oldie Johannes Schmidt, sowie die Stürmer Tim Groschwitz und Gökhan Gündogdu. Trotz alldem zeigten die Schwarz-Weißen, unter der Leitung des kleinlich pfeifenden Referee Orhan Öztürk (FC Anadolu München-Süd), eine im Prinzip ordentliche Leistung. ...........

Dabei begann diese Partie nicht so nach ihrem Geschmack, denn die Hausherren versuchten gleich in der Anfangsphase durch enormes Pressing Druck aufzubauen. So gesehen sahen die etwa 30 Gästefans schon irgendwie die Felle davonschwimmen - doch meistens kommt es anders als man denkt. Zur Überraschung nämlich gelang den Schwarz-Weißen in der 21. Minute nach Zuspiel von Metus Curkoli durch Jihad Bali der 0:1 Führungstreffer, was den Hausherren nicht so recht in den "Kram" passen sollte. Nunja, für die Sönmez-Truppe war dies jedoch schon mal ein Fingerzeig, dass hier unter Umständen etwas zu holen sei, was ja geradezu im Kampf um den Klassenerhalt gegen einen Mitkonkurrenten sicher das Optimale wäre. Jedenfalls zeigten sich die beiden Teams bis zur Pause in kämpferischer Hinsicht auf Augenhöhe, wobei die Heimelf durch Nico Röhrle (33.) und Manuel Behringer (42.) noch zwei Möglichkeiten kreierten, die jedoch allesamt an der gut gestaffelten TSV-Abwehr ver-pufften. Nach dem Wiederanpfiff legten die Hausherren noch eine Schippe drauf und ver-zeichneten durch Fabian Schwenkreis (50.) und Andreas Behringer (54.Freistoß) weitere Torchancen, die jedoch TSV-Keeper Norbert Raruk vor keine allzu großen Probleme stellen sollten. Danach verflachte diese Partie und hatte erst wieder in der 74. Minute eine nennens-werte Szene, als Danijel Vrbanec mit einem Klassefreistoß Heimkeeper Benedikt Keis prüfte. In der 82. Minute setzte dann Einwechselspieler Tobias Wagner Metus Curkoli gekonnt in Szene, eine Drehung verbunden mit einem 17-Meterschuss, schon war mit dem 0:2 eine Vor-entscheidung gefallen. Die Hausherren gaben sich zwar noch nicht geschlagen, und zeigten mit ihren Möglichkeiten von Fabian Schwenkreis (88./95) und Nico Rößle (92.) an, dass sie noch am Leben sind, jedoch am Endergebnis sollte sich nichts mehr ändern