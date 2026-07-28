Gegen die Christian Langhammer-Truppe zeigten die Schmuttertaler in ihrem zweiten Testspiel eine Leistung, die den TSV-Verantwortlichen noch einige Sorgen bereiten könnten. Mitunter fehlte es am sogenannten Spielverständnis, verbunden mit konditioneller Fitness, schon sind damit einige Probleme angesprochen. Mit solchen Problemen hatte zum Beispiel Schiedsrichter Seif Mansour (VfB Oberndorf) rein nichts am Hut, und leitete daher dieses einseitige Match sehr aufmerksam. ----------

Fußball kann im Prinzip einfach sein, nämlich mit resolutem Einsatz lassen sich Berge versetzen, was sich jedoch beim TSV in diesem Testspiel als ein großes Manko herausstellen sollte. Gegner Bayerdilling hatte hier um Einiges voraus, vor allem in spielerischer Hinsicht! So gesehen geht deren Sieg auch in dieser Höhe vollkommen in Ordnung, auch wenn manch so Treffer durch fehlerhaftes Auftreten der Heimmannelf zustande gekommen sind! Dabei zeigten die Hausherren bis zum ersten Gegentor eine sagen wir, vertretbare Leistung, die jedoch durch individuelle Fehler in ein schlechtes Rampenlicht rückte. So, wie zum Beispiel beim ersten Gegentreffer von Simon Geitl, der eine Unstimmigkeit in der TSV-Abwehr rigoros mit dem 0:1 bestrafte (31.). Beim 0:2 fabrizierte dagegen TSV-Abwehrspieler Patrick Ferber einen völlig unnötigen Foulelfmeter, den Bayerdillings Marco Hoffmann souverän zu verwandeln wusste (41.). Kurz darauf konnte TSV-Keeper Lukas Zangl mit einer Glanzparade Schlimmeres verhindern, jedoch in der Nachspielzeit das 0:3 von Christoph Geitl hinnehmen musste. ---------

Nach der Pause sahen die treuen TSV-Fans zunächst den gleichen Spielablauf: Bayerdilling spielte, Bäumenheim verteidigte. Dies änderte sich so gegen Mitte der zweiten Hälfte, als die Schwarz-Weißen in Person von Andre Lackner Nadelstiche setzen konnte, die jedoch SVB-Keeper Tobias Wagner jeweils mit geschicktem Stellungsspiel zunichtemachen konnte (64./84.). Zwischendurch gelang den Gästen in der 80. Minute nach einer Unachtsamkeit der TSV-Defensive durch Johannes Gröger das 0:4. Den Schlusspunkt setzte Marco Hoffmann in der 85. Minute, als er nach einem Eckstoß mutterseelenallein mit einem Kopfball zum 0:5 erfolgreich war. Damit mussten die Schmuttertaler eine Niederlage hinnehmen, die so manchem TSV-Fan zu denken gibt!