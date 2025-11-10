Schmuttertaler auch im Kesseltal erfolgreich

Wie sich die Zeiten doch ändern, noch in der letzten Saison, waren die Kesseltaler der große Favorit, doch in dieser Spielzeit wurden die Karten neu gemischt. So gesehen hatten plötzlich die Schmuttertaler die Favoritenrolle inne, was sich nach den gespielten 90+4 Minuten auch bestätigen sollte. Im Klartext sollte dies heißen, dass die Utz-Schützlinge beim 25. Aufeinandertreffen (zuvor gab es bei 24 Spielen 9 TSV-Siege – 5 Remis – 10 Niederlagen) dieses Match, trotz des knappen Ergebnis, zeitweise zu ihrem Gunsten beherrschten, was mitunter die TSV-Fans mit sehr viel Freude zur Kenntnis genommen haben. Referee Hans Heckel (Eggelstetten), hatte mit dieser hektischen Partie so seine Probleme, brachte jedoch dieses Match ordnungsgemäß über die Runden. ....

Die Schmuttertaler gingen sofort mit viel Schmackes in diese Partie und hätten in der Anfangsphase mit einem Kopfball von Andre Lackner (4.) und einem Pfostentreffer von Patrick Knoben (7.) in Führung gehen können. Diese gelang jedoch in der 14. Minute den Kesseltalern nach einem überfallartigen Konter von Nikolei Poppele, als dieser ganz einfach die TSV-Abwehr zu Statisten degradierte und mit einem Flachschuss Gästekeeper Lukas Zangl keine Chance ließ. Nunja, Bäumenheim machte weiterhin das Spiel, ohne jedoch zunächst Erfolg zu haben – im Gegenteil – nach gespielten 35 Minuten enteilte erneut Brachstadts Nikolei Poppele die TSV-Deckung, scheiterte jedoch am aufmerksamen TSV-Schlussmann. Vier Minuten später hatten dann endlich die Gästefans Grund zum jubeln, als Patrick Knoben nach Zuspiel von Leon Utz mit einem knallharten Flachschuss aus rund 14 Metern Heimkeeper Roland Bühringer keine Abwehrchance ließ. Kurz darauf behielt diesmal der Schlussmann der Brachstädter bei einer tollen Gelegenheit von Luca Utz die Oberhand, ehe der Unparteiische die beiden Teams bei extremen Schmuddelwetter in die Kabine schickte. Nach der Pause drängten erneut die Schwarz-Weißen auf den Führungstreffer, der dann in der 51. Minute zur Realität wurde. Nach einem Traumzuspiel von Luca Utz zog Andre Lackner aus abseitsverdächtigter Position auf und davon, umspielte Heimkeeper Bühringer und legte dann das Spielgerät in das verwaiste Heimtor. Nun kam Hektik auf und diese Partie wurde immer wieder von Fouls beziehungsweise Nichtigkeiten unterbrochen. Fußball wurde aber auch noch gespielt, so in der 75. Minute, als Bäumenheims Danijel Vrbanec mit einem 25 Meter-Freistoß, der knapp am rechten Torposten im Toraus landete, Riesenpech hatte. Glück hatte dagegen der fast arbeitslose TSV-Keeper Lukas Zangl in der 80. Minute, als Brachstadts Nummer 9 Josuha Poppele knapp am TSV-Gehäuse vorbeischoss. In der Schlussphase nahmen nun die Gäste wieder das Zepter in die Hand, und erzielten in der Nachspielzeit mit einem Elfmeter das erlösende 1:3. Nach einem brutalen Foulspiel an Andre Lackner blieb dem Unparteiischen keine andere Wahl, als auf den ominösen Punkt zu zeigen. Jedenfalls ließ sich Tim Groschwitz, der Minuten zuvor noch die Querlatte anvisierte, diesen Hochkaräter nicht entgehen, und knallte das Leder humorlos zum alles entscheidenden und vielumjubelten 1:3 in die Maschen, was zugleich auch das Endergebnis bedeutete.

Bericht von Baran Wolfgang, TSV1894Bäumenheim