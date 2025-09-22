Schmuttertaler 1. Halbzeit hui, 2. Halbzeit pfui .....    

Die Schmuttertaler gingen diese Partie mit viel Elan an, und hätten schon nach zwanzig Minuten nach Chancen von Jeremy Kole (11.), Jago Heinisch (14.) und Andre Lackner (18.) gut und gerne mit 3:0 in Führung liegen können. Dieser längst fällige Führungstreffer fiel dann in der 22. Minute, als Luca Utz eine Unachtsamkeit in der SVK-Abwehr, mit dem 1:0 bestrafte. Die Hausherren machten nun weiter Dampf, und erzielten in der 28. Minute durch Jeremy Kole, nach wunderschönem Zusammenspiel mit Leon Utz, das 2:0. Nunja, “Aller guten Dinge sind drei”, sagte sich in der 32. Minute Andre Lackner, und ließ Gästekeeper Dean Dorfmüller mit einem sehenswerten Heber von der Strafraumgrenze ziemlich Alt ausschauen! Zudem hatten die Gäste bei einem Distanzschuss von Luca Utz kurz vor dem Pausenpfiff noch das sogenannte Quentchen Glück gepachtet! Wie es halt so im Fußball ist, nach der Pause versäumte Leon Utz bei zwei sehr guten Gelegenheiten, eigentlich den berühmten Sack zuzumachen (53./60.). Danach gab es einen Bruch im TSV-Gefüge, wo mitunter taktische Fehler beziehungsweise eine zu lasche Einstellung die Verursacher waren – im Grunde genommen eigentlich Unverständlich! Die Gäste erzielten nun in der 74. Minute sozusagen mit ihrer ersten Gelegenheit, die im Prinzip gar keine war, den 3:1 Anschlusstreffer, als Laurin Schmid mit einem 35 Meter-Freistoß humorlos in den Winkel traf. Nunja, plötzlich rochen die Kaisheimer Lunte, und ließen mit einem erneuten Distanzschuss, diesmal von Timo Willsch, den 3:2 Anschlusstreffer folgen (78.). Die Schwarz-Weißen agierten danach völlig verunsichert, vergaben zudem in der Schlussphase durch Andre Lackner im Minutentakt drei Hochkaräter, wo mitunter gar ein Foulelfmeter sein gewünschtes Ziel nicht fand! Kurz danach erlöste dann der Unparteiische mit dem Schlusspfiff, die mehr als angespannten teilweise auch angesäuerten TSV-Fans von diesem Drama!

Bericht von Baran Wolfgang,

TSV1894Bäumenheim