Schmöllner Chancenwucher wird bestraft Zum Topspiel der Landesklasse 1 empfing der SV Schmölln am vergangenen Wochenende den FC Einheit Bad Berka. von SV Schmölln 1913 · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Bastian Hubatsch

Die Knopfstädter zeigten gegen den Spitzenreiter ein klasse Spiel. Die verdiente Belohnung blieb aber aus. Bei den Gästen machte einmal mehr Top-Torjäger Denis Jäpel den Unterschied, der mit seinen Saisontoren 29 und 30 für die späte Entscheidung sorgte. SPIELBERICHT DES SV SCHMÖLLN 1913

Die Schmöllner Mannschaft spielte aus einer sicheren Defensive, ließ den Spitzenreiter vor 140 Zuschauern nicht zur Entfaltung kommen und setzte nach vorn immer wieder gute Akzente. Nachdem Leon Gentsch mit der ersten guten Möglichkeit noch gescheitert war (8.), machte es Eric Lochmann in der 28. Minute besser. Alexander Korent setzte sich stark auf der rechten Außenbahn durch und seine Eingabe verwandelte Lochmann in zentraler Position zum 1:0. Auf der Gegenseite war Keeper Aminu Mohammed gegen Jäpel (32.) und den Kopfball von Hofmann (34.) gefordert und parierte jeweils gut.