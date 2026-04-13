Schmöllner Chancenwucher wird bestraft

Die Knopfstädter zeigten gegen den Spitzenreiter ein klasse Spiel. Die verdiente Belohnung blieb aber aus. Bei den Gästen machte einmal mehr Top-Torjäger Denis Jäpel den Unterschied, der mit seinen Saisontoren 29 und 30 für die späte Entscheidung sorgte.
SPIELBERICHT DES SV SCHMÖLLN 1913
Die Schmöllner Mannschaft spielte aus einer sicheren Defensive, ließ den Spitzenreiter vor 140 Zuschauern nicht zur Entfaltung kommen und setzte nach vorn immer wieder gute Akzente. Nachdem Leon Gentsch mit der ersten guten Möglichkeit noch gescheitert war (8.), machte es Eric Lochmann in der 28. Minute besser. Alexander Korent setzte sich stark auf der rechten Außenbahn durch und seine Eingabe verwandelte Lochmann in zentraler Position zum 1:0. Auf der Gegenseite war Keeper Aminu Mohammed gegen Jäpel (32.) und den Kopfball von Hofmann (34.) gefordert und parierte jeweils gut.
Aufregend verlief die zweite Halbzeit. Die Knopfstädter kamen präsent aus der Kabine und erspielten sich sofort Chance um Chance. Insgesamt viermal standen sie allein vor Gästekeeper Akid Khalil, trafen im Abschluss jedoch jeweils die falsche Entscheidung. Entweder wurde der Ball noch einmal quergelegt, wenn der eigene Abschluss die bessere Wahl gewesen wäre, oder umgekehrt. So blieben die Gäste im Spiel, die zudem viel Glück hatten, als Gedeon Weiss für seine klare Notbremse nur Gelb sah. Diese versäumten Möglichkeiten rächten sich in der Schlussphase, als Jäpel zweimal im Strafraum zu viel Platz hatte und den Spielverlauf mit seinen Treffern in der 85. und 89. Minute auf den Kopf stellte. Diese individuelle Klasse machte den Unterschied und bestrafte den Chancenwucher der Knopfstädter auf dramatische Weise.